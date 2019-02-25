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Edirne Çin’in yeni cazibe merkezi olacak

Çinli tur operatörleri, rotalarını Edirne’ye çevirdi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:05
Edirne Çin’in yeni cazibe merkezi olacak

Çinli tur operatörleri, rotalarını Edirne’ye çevirdi. Çin’in çeşitli şehirlerinden gelen tur operatörleri ve acente temsilcilerine, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan kısa bir sunum yaptı ve Atatürk’ün kent ziyaretinde kaldığı odayı gezdirdi.


Türkiye’de, İstanbul ve Antalya’dan sonra en fazla turist çeken 3’üncü şehir olma özelliğini taşıyan ve 2019 yılı turist ziyaret hedefini 10 milyona çıkan Edirne, Çinli tur operatörlerinin yeni çekim merkezi olma yolunda ilerliyor. Çin’in çeşitli şehirlerinden gelen tur operatörleri ve acente temsilcileri, kent ile ilgili bir etüt yapmak üzere şehre geldi.



“Hedef, 40 binin üzerine çıkmak”


Çinli heyet, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından Edirne Belediyesi’nde misafir edildi. Heyete, kent ile ilgili bir sunum yapan ve ardından kısa bir video gösterimi ile şehri anlatan Gürkan, geçtiğimiz 2018 yılında yaklaşık 40 bin Çinlinin şehri ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Bu rakam bizim için yeterli değil, bu sayıyı bu yıl sizlerinde sayesinde daha yukarılara çıkarmak istiyoruz” dedi.



Atatürk Odası’nı ilgiyle gezdiler


Belediye Meclis Salonu’ndaki gösterimin ardından Çinli heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Edirne’yi ziyaretinde 4 gün kaldığı ve sonrasında müzeye dönüştürülen odayı gezdi.



“Tek başına Selimiye bile yeter”


Çinli heyeti, Edirne’ye getiren bir turizm işletmesi sahibi Sibel Eronç da, “Türkiye sadece Kapadokya’dan ibaret değil. Edirne’de sadece Selimiye Camii bile muhteşemliği ile cazibe merkezi olması için yeterli. Bunun yanı sıra tarihi dokusu ve gastronomisi ile de Çinlilerin oldukça ilgisini çekiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:05
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