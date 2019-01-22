Edirne Belediyesinde zimmet iddiası

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Olayın tüm detaylarıyla aydınlatılması amacıyla hem Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığım suç duyurusu, hem de verdiğim talimatla kurum içerisinde başlatılan idari soruşturma devam etmektedir." açıklaması yaptı.



Başkan Gürkan, yazılı açıklamasında, Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı su ve belediye vergi işlemlerinin yürütüldüğü Gelir Birimi’nde bir personelin usulsüzlükle sahte evrak hazırlayarak zimmetine para geçirdiğinin tespit edildikten sonra, ilgili çalışanın 29 Kasım 2018 tarihinde işten uzaklaştırıldığını anımsattı.

Konuyla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Aynı gün kurum içinde de konuyla ilgili tarafımdan idari soruşturma ve iç denetçiler tarafından da mali araştırma başlatılmıştır.Durumun ortaya çıkmasının ardından olayın tüm detaylarıyla aydınlatılması amacıyla hem Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığım suç duyurusu, hem de verdiğim talimatla kurum içerisinde başlatılan idari soruşturma devam etmektedir. Konu tüm yönleriyle incelenmektedir. Bugün bazı basın yayın organlarında konu ile ilgili çıkan haberler, bu soruşturma kapsamında sürdürülen işlemlerle ilgilidir."