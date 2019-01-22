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Edirne Belediyesinde soruşturma başlatıldı

Yaklaşık 1,5 ay önce zimmet iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan,belediye çalışanının ifadeleri doğrultusunda Edirne Belediyesinde "zimmet" ve "su faturalarının tahsilatında usulsüzlük" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

22 Ocak 2019 Salı 13:59
Edirne Belediyesinde soruşturma başlatıldı

Edirne Belediyesinde "zimmet" ve "su faturalarının tahsilatında usulsüzlük" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede inceleme yaptı.

İfadeler doğrultusunda soruşturma başladı

Hesap İşleri Müdürlüğündeki bazı bilgisayarlar ve dijitallerin imajı alınırken, bazı belediye çalışanlarının evinde de arama yapıldı.

Olayla ilgili ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturmanın yaklaşık 1,5 ay önce zimmet iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, hizmet alımı olarak görev yapan belediye çalışanı N.B'nin ifadeleri doğrultusunda başladığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 13:59
  1. Edirne Belediyesi
  2. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  3. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Hesap İşleri Müdürlüğü
  5. adli kontrol

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