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Edirne Belediye Başkanı Gürkan farkındalık için aşı oldu

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sağlık Bakanlığı tarafından 22-28 Nisan tarihlerinde Aşı Haftası etkinlikleri içerisinde gerçekleştirilecek “Aşılıyım, Sağlıklıyım” projesi kapsamında aşı oldu.

18 Nisan 2019 Perşembe 16:43
Edirne Belediye Başkanı Gürkan farkındalık için aşı oldu

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sağlık Bakanlığı tarafından 22-28 Nisan tarihlerinde Aşı Haftası etkinlikleri içerisinde gerçekleştirilecek “Aşılıyım, Sağlıklıyım” projesi kapsamında aşı oldu.


Edirne Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz, Başkan Yardımcısı Dr. Onur Çakar, Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü Dr. Burcu Bakar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Edirne Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz, Sağlık Bakanlığı tarafından 22-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Aşı Haftası etkinlikleri kapsamında, “Aşılıyım, Sağlıklıyım” sloganıyla bir proje başlatıldığını ve projenin amacının halkta aşı konusunda farkındalık oluşturmak ve aşılamanın önemine dikkat çekmek olduğunu söyledi. Dr. Selma Heves Yılmaz bu kapsamda hem proje hakkında bilgi vermek, hem de projeye destek vermesinden dolayı teşekkür etmek için Belediye Başkanı Gürkan’ı ziyaret ettiklerini belirtti.


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’da, aşının önemine değinerek kampanyaya destek verdiğini, katılım sağlamaktan da mutlu olduğunu ifade etti. “Çocuklarımız için, tüm insanlarımız için her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşı” diyen Belediye Başkanı Recep Gürkan’a Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığından gelen sağlık ekibi tarafından aşı vuruldu.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 16:43
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