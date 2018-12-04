0553 313 94 23

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı

Belediye Başkanı Recep Gürkan, "spor" dalında tercihini Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sırasında Elif Öztürk tarafından çekilen pehlivanların dinlenme anlarını aktaran "Pehlivanlar" adlı fotoğraftan yana kullandı

04 Aralık 2018 Salı 16:21
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, fotoğraf oylaması için Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Fotoğraflar hakkında Baran'dan bilgi alan Gürkan, "spor" dalında "Oyum efsaneye..." diyerek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sırasında foto muhabiri Elif Öztürk tarafından çekilen pehlivanların dinlenme anlarını aktaran "Pehlivanlar" adlı fotoğrafa oy verdi.

Gürkan, Kırkpınar'ın Edirne'nin gururu olduğunu söyledi.

Son yıllarda muhteşem güreşlerin gerçekleştiğini ifade eden Gürkan, "Kırkpınar, yağlı güreş özüne dönüyor." dedi.

Tarihi Kırkpınar Er Meydanı'nın modernizasyonunun kısa sürede yapılacağını aktaran Gürkan, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde Kırkpınar'ın tarihini yansıtırken pehlivan ve seyircinin konforuna uygun Er Meydanı modernizasyonu kısa sürede gerçekleşecek. Bu arada birkaç yıl içerisinde Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Müzesi'ni de kentimize kazandıracağız." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın çektiği "Filistin direnişinin sembolü genç" fotoğrafı ile "yaşam" kategorisinde Sezgin Pancar imzasını taşıyan "Türk yıldızları" fotoğrafını oyladı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:21
  1. AA
  2. EDİRNE
  3. fotoğraf
  4. oylama
  5. yılın fotoğraf oylaması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hafızlık sınavı ne zaman 2019?
    1. Hafızlık sınavı ne zaman 2019?
    2. Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    3. Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası
    4. Fenerbahçe'ye Valbuena'dan kötü haber
    5. "Türk askeri sandım ama bizi FETÖ'nün..
    6. HDP'li Selahattin Demirtaş ve Sırrı..
    7. Erdoğan, çaya davet ettiği öğrencileri..
    8. İsrail'in Lübnan sınırındaki "tünel"..
    9. Noterden sonra parayı ödemeyen..
    10. Görme engelliler için dijital Kur'an-ı..
    11. Kapalıçarşı'da altın
    12. Ormanlık alandaki kanalda erkek cesedi..
    13. Beşiktaş'taki terör saldırısı davası
    14. Göztepe'de şok sakatlık! Oyuna devam..
    15. İran Meclis Başkan Yardımcısı'ndan..
    16. "Ligde iyi bir durumdayız"
    17. Çaldıkları otomobilleri parçalarken..
    18. Durdurulan kamyonette, kaçak avlanan..
    19. Döviz kurları
    20. Visa ve Mastercard komisyonlarını..
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar