Edirne bayram namazı saat kaçta? 2 Mayıs Pazartesi Edirne Enez Havza Keşan bayram namazı vakti:
Bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı 2, 3 ve 4 Mayıs’ta idrak edilecek. Bu sebeple bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Peki, Edirne’de bayram namazı saat kaçta?
2 Mayıs Pazartesi günü ramazan bayramının ilk günü idrak edilecek. Bayramın birinci gününde tüm yurtta bayram namazları kılınacak. Bu sebeple vatandaşlar bayram sabahı bulunacakları illerde namazın saat kaçta kılınacağını araştırıyor.
Edirne bayram namazı saat kaçta? 2 Mayıs Pazartesi Edirne Enez Havza Keşan bayram namazı vakti:
Edirne Merkez'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.43'te kılınacak.
Enez bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Edirne Enez'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.46'da kılınacak.
Havsa bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Edirne Havsa'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.42'de kılınacak.
İpsala bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Edirne İpsala'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.44'te kılınacak.
Keşan bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Edirne Keşan'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.44'te kılınacak.
Lalapaşa bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Edirne Lalapaşa'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.42'de kılınacak.
Meriç bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Edirne Meriç'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.44'te kılınacak.
Süloğlu bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Edirne Süloğlu'nda 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.41'de kılınacak.
Uzunköprü bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Edirne Uzunköprü'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.43'te kılınacak.