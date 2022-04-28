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Oruç Edirne bayram namazı saat kaçta? 2 Mayıs Pazartesi Edirne Enez Havza Keşan bayram namazı vakti:
Oruç

Edirne bayram namazı saat kaçta? 2 Mayıs Pazartesi Edirne Enez Havza Keşan bayram namazı vakti:

Bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı 2, 3 ve 4 Mayıs’ta idrak edilecek. Bu sebeple bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Peki, Edirne’de bayram namazı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-04-28 22:20:00 -
Edirne bayram namazı saat kaçta? 2 Mayıs Pazartesi Edirne Enez Havza Keşan bayram namazı vakti:

2 Mayıs Pazartesi günü ramazan bayramının ilk günü idrak edilecek. Bayramın birinci gününde tüm yurtta bayram namazları kılınacak. Bu sebeple vatandaşlar bayram sabahı bulunacakları illerde namazın saat kaçta kılınacağını araştırıyor.

Edirne bayram namazı saat kaçta? 2 Mayıs Pazartesi Edirne Enez Havza Keşan bayram namazı vakti:

Edirne Merkez'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.43'te kılınacak.

Enez bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Edirne Enez'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.46'da kılınacak.

Havsa bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Edirne Havsa'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.42'de kılınacak.

İpsala bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Edirne İpsala'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.44'te kılınacak.

Keşan bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Edirne Keşan'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.44'te kılınacak.

Lalapaşa bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Edirne Lalapaşa'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.42'de kılınacak.

Meriç bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Edirne Meriç'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.44'te kılınacak.

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Edirne Süloğlu'nda 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.41'de kılınacak.

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Edirne Uzunköprü'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.43'te kılınacak.

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