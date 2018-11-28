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Edirne 1953'ten bu yana en yoğun yağışı aldı

Edirne'ya son 24 saatte 128,5 kilogram yağış düştü.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:06
Edirne 1953'ten bu yana en yoğun yağışı aldı

Edirne Meteoroloji İstasyonu Müdürü Osman Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin 11 Ekim 1953'ten bu yana bu düzeyde yoğun bir yağış almadığını söyledi.

İstasyonun kurulduğu 1930'lardan bugüne kadar tutulan kayıtlarda rekor yağışın 1953'te gerçekleşen 110 kilogramlık seviye olduğunu aktaran Şentürk, "Öngörüsü zor olan bir durum, kuvvetli bir yağış bekliyorduk ama çok kuvvetli bir yağış geldi. Ancak yeni bir taşkın riski oluşturacak boyutta yağış beklemiyoruz." dedi.

Soğuk hava dalgasının beraberinde kar getireceğini ifade eden Şentürk, kar yağışının akşam saatlerinde başlayacağını ve orta kuvvette olacağını belirtti.

Şentürk, hava sıcaklıklarının da hafta sonunda sıfırın altında 4 derecelere kadar ineceğini kaydetti.

 

 

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:06
  1. Edirne
  2. EDİRNE
  3. sağanak
  4. yağış

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