Edip Tepeli kimdir? Edip Tepeli nereli kaç yaşında? Destan Batuga Edip Tepeli hayatı
Edip Tepeli ATV’de başlayacak olan Destan dizisinde Batuga karekterini oynayacak. Destan dizisinde Edip Tepeli’lin oynayacağı Batuga kimdir? Gök Hanlığı’nın “eksik” tegini, eli tutmaz, ayağı koşmaz, sesi çıkmaz bir gizlenmiş kahraman. Peki Edip Tepeli kimdir? Edip Tepeli nereli? Edip Tepeli kaç yaşında? Edip Tepeli hangi dizilerde oynadı? İşte Edip Tepeli hayatı, özgeçmişi…
Edip Tepeli kimdir? Edip Tepeli, 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk eğitimi de alan Edip tepeli, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisi ile yaşamış; Seni Kimler Aldı, Yıldızlar Şahidim, Yaşamayanlar, Hayati ve Diğerleri ve Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı gibi yapımlarda rol almıştır. Sefirin Kızı dizisinde Ömer karakterini oynayan Edip Tepeli, ATV'de yayınlanacak olan Destan dizisinde Batuga karekterini oynayacak.
Edip Tepeli’nin rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Sefirin Kızı (Kavruk Ömer) (TV Dizisi)
2018 – Yaşamayanlar (Şişman) (TV Dizisi)
2017 – Hayati ve Diğerleri (Üzeyir) (TV Dizisi)
2017 – Yıldızlar Şahidim (Harun) (TV Dizisi)
2017 – Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı (Sinema Filmi)
2017 – Seni Kimler Aldı (Sinan) (TV Dizisi)
2014 – Kurt Seyit ve Şura (TV Dizisi)