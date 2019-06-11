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Edip Akbayram müsveddeliğe dünden razı! Erdoğan'ın eleştirisini iltifat kabul ediyorlar

Ekmeğini Ak Parti iktidarı döneminde aldığı ballı desteklerle çıkaran sözde sanatçılar, seçim öncesi taktıkları tarafsızlık maskesini çıkararak CHP’nin safında sıralandılar. Sol kesim sanatçılarından Edip Akbayram, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eleştirilerini iltifat kabul ettiğini söyleyerek, “Ben sanatçı müsveddeliğini de kendime bir onur olarak düşündüm.” ifadelerini kullandı.

11 Haziran 2019 Salı 15:25

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Ekmeğini yedikleri milletin manevi ve ahlaki değerlerine karşı her zaman CHP zihniyetiyle hareket eden sözde sanatçılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gayrı milli tavırlarına yönelik eleştirilerini iltifat olarak kabul ediyorlar. Sol kesim sanatçılarının ağır toplarından Edip Akbayram, Erdoğan’ın “Sanatçı sanatıyla konuşur, dalkavukluk yapmaz. Bunlar sanatçı müsveddesi.” sözlerine “Ben sanatçı müsveddeliğini de kendime bir onur olarak düşündüm.” karşılığını verdi.

Dalkavuk ve müsvedde eleştirisini iltifat saydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yerel seçimlerde toplumun yüzde 50’sinin oy verdiği Ak Parti’ye karşı yüzde 25’lik CHP’nin safında muhalifliğe soyunan sözde sanatçılara getirdiği “müsvedde” eleştirisini CHP sanatçıları iltifat kabul etti. CHP sanatçısı Edip Akbayram, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eleştirisine, “0 yıllık sanatçılık hayatımda 8-10 tane başbakan, 10-12 tane cumhurbaşkanı, sayısız bakan, milletvekili bu süreçten gelmiş geçmiş. Ben sanatçı müsveddeliğini de kendime bir onur olarak düşündüm.” karşılığını verdi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:25
  1. Edip Akbayram
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. chp

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