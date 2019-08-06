Edinilen bilgiye göre saat 14.00 civarında Boyabat Elekçam İşletme Şefliğine bağlı Koçak köyü mevkisinde bilinmeyen bir sebepten dolayı orman yangını meydana geldi. Boyabat Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler bölgeye sevk edilirken yangın kontrol altı Edinilen bilgiye göre saat 14.

Edinilen bilgiye göre saat 14.00 civarında Boyabat Elekçam İşletme Şefliğine bağlı Koçak köyü mevkisinde bilinmeyen bir sebepten dolayı orman yangını meydana geldi. Boyabat Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler bölgeye sevk edilirken yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.