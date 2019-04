Edibe Sözen’in ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, ‘‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

‘‘Otizmde, erken ve nitelikli eğitim önemli”

Otizmin bir hastalık değil, farklılık olduğunu ve otizmli bireylerin hayata katılımları konusunda erken eğitim ile desteklenmesi gerektiğini ifade eden Sözen, “Otizm; erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, iletişim, dil gelişimi ve davranış alanlarında çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum bozukluğudur. Günümüzde her 59 çocuktan birinde otizm görülmekte ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle toplumumuzun otizm konusunda göstereceği hassasiyet, farkındalık ve bilinç çok önemlidir. Toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yürütülmektedir.Eğitimin öncelikli gereği insana hizmet etmektir. Otizmli bireylerin hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini artırmak, onların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye getirilmelerini sağlamak ve topluma kazandırmak için erken ve nitelikli eğitim büyük önem taşımaktadır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, bir şehir üniversitesi olma anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor. Kanıt temelli uygulamalı eğitim anlayışımız yanında, sosyal alanlarda da ‘farkındalık oluşturma’ etkinlikleri düzenliyoruz. ‘Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi”miz ile otizme yönelik farkındalık çalışmaları yanında, verdiğimiz özel eğitim ile çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Hedefimiz; otizmli çocukları eğitim sistemi içerisine dahil edebilmek ve yaşamın her alanında yer almalarını sağlamak. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle, otizmli bireylerin en temel hakları olan sağlık ve eğitim hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmaları, toplumla iç içe sosyal yaşamda aktif bir şekilde yer almalarıdır” diye konuştu.