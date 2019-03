Edibe Sözen’in 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı’nın Kabulünün 98. yıl dönümünde bağımsızlık ve mücadele ruhuna vurgu yapan Rektör Sözen mesajında, ‘‘Tüm Türkiye’de büyük küçük her kesimin hafızalarına kazınan İstiklal Marşı’nın her mısrasında vatan ve bağımsızlık tutkusu, birlik ruhu ve kahramanlık destanı yankılanmaktadır. Aziz milletimiz, milli birlik ve beraberliği, demokrasi ve bağımsızlığımızı her zaman en kadim emanet bilerek her türlü dış tehdit karşısında el ele vermiştir. Mehmet Akif Ersoy’un, ’Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ cümlesi, savaş şartlarının ne kadar ağır olduğunu bizlere en derinden hissettirmektedir. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy halk ile iç içe mütevazı yaşamı, duruşu, cesareti ve aydın kişiliği ile örnek bir şahsiyettir. Kaleminden dökülen mısralarla halkın sesi olan İstiklal Şairimiz, memleketimizin önemli örnek şahsiyetlerindendir” dedi.

Sözen mesajının sonunda ise, “İstiklal Marşı’mızın kabulünün 98. yıl dönümünde aziz milletimizin kahramanlığına ve istiklal mücadelesine kalemiyle ruh ve vücut kazandıran Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, şükran ve rahmetle anıyorum’’ diye konuştu.