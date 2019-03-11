0553 313 94 23

Edibe Sözen’in 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör V.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:06
Edibe Sözen’in 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


İstiklal Marşı’nın Kabulünün 98. yıl dönümünde bağımsızlık ve mücadele ruhuna vurgu yapan Rektör Sözen mesajında, ‘‘Tüm Türkiye’de büyük küçük her kesimin hafızalarına kazınan İstiklal Marşı’nın her mısrasında vatan ve bağımsızlık tutkusu, birlik ruhu ve kahramanlık destanı yankılanmaktadır. Aziz milletimiz, milli birlik ve beraberliği, demokrasi ve bağımsızlığımızı her zaman en kadim emanet bilerek her türlü dış tehdit karşısında el ele vermiştir. Mehmet Akif Ersoy’un, ’Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ cümlesi, savaş şartlarının ne kadar ağır olduğunu bizlere en derinden hissettirmektedir. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy halk ile iç içe mütevazı yaşamı, duruşu, cesareti ve aydın kişiliği ile örnek bir şahsiyettir. Kaleminden dökülen mısralarla halkın sesi olan İstiklal Şairimiz, memleketimizin önemli örnek şahsiyetlerindendir” dedi.


Sözen mesajının sonunda ise, “İstiklal Marşı’mızın kabulünün 98. yıl dönümünde aziz milletimizin kahramanlığına ve istiklal mücadelesine kalemiyle ruh ve vücut kazandıran Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, şükran ve rahmetle anıyorum’’ diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Başbakan Mesut Yılmaz kimdir kaç yaşında? | Mesut Yılmaz biyografi
    1. Eski Başbakan Mesut Yılmaz kimdir kaç..
    2. Alp Kayağı Dünya Şampiyonası ve Red..
    3. sahibinden.com’da üst düzey atama
    4. "Güçsüz bir Türkiye'yi ezmek için..
    5. Türk Eximbank'a, ICBC Turkey Bank'tan..
    6. Ağır hasarlı araçlarla dolandırıcılık..
    7. Seyhan Nehri'nde boğulan gencin..
    8. Emlak vergisi için son gün ne zaman? |..
    9. "Türkiye'nin güvenliği her şeyden..
    10. HDP'li adaya büyük şok! 15 yıla kadar...
    11. Mansur Yavaş hakkında iddianame
    12. Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den..
    13. Ülker, Halley’in karadut marmelatlı..
    14. "Güçlü ve lider bir Türkiye'ye dünyada..
    15. IAAF, Rusya'nın cezasını yine kaldırmadı
    16. Mimsan Grup'tan Özbekistan'a 10 milyon..
    17. ALES başvuruları için son tarih ne..
    18. Teç-Sen’den Bakan Selçuk’a ‘mülakat’..
    19. “Kalın bağırsak kanseri en çok görülen..
    20. Gazeteci merhum Öner Daşdelen mezarı..
    21. Ural Havayolları’na ait yolcu uçağında..
    22. Akdeniz’de barış, kardeşlik ve dostluk..
    23. Hatayspor, Osmanlıspor maçı..
    24. İskenderun’dan kanser söyleşisi
    25. Türk turizmine ‘denizaşırı’ doping
    26. Gaziantep'te seyir halindeki tır alev..
    27. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı..
    28. Türkiye Avrupa kıskacında: Yüzde 170..
    29. Visca, Sehic ve Milosevic'e milli davet
    30. Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri..
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti