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Edibe Sözen’den Nevruz mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör V.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:20
Edibe Sözen’den Nevruz mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, Bahar Bayramı olarak adlandırılan Nevruz dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, mesajında, “Geçmiş dönemlerde doğa ile daha iç içe yaşayan atalarımız, mevsimsel geçişleri farklı kültür unsurlarıyla karşılamıştır. Farklı coğrafyalar, farklı toplumlar, özellikle bahar mevsiminin gelişini şenlikler ile kutlayıp bu şenlikleri geleneksel hale getirmişlerdir. Orta Asya ve Balkan Milletlerini de kapsayan geniş bir coğrafyada umutla karşılanan “Nevruz” her yıl coşkulu kutlamalara ve renkli görüntülere sahne olan bir bayramdır. 21 Mart’a denk gelen ve bahar bayramı olan Nevruz, her yıl coşku ile ülkemizde de kutlanmaktadır. Nevruz, Güneş etrafında dönen bütün gezegenlerin yörüngelerinde başlangıç noktalarına geldikleri, gece ve gündüzün eşitlendiği ve soğuk kış günlerinin sona ererek yaza başlangıç yapıldığı bir gündür. Hem düşsel, hem gerçekçi bir anlamın kültürü olan Nevruz,doğanın uyandığı bir gündür. Baharın başlangıcı ve habercisi Nevruz’umuz, kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:20
  1. doğa
  2. kültür

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