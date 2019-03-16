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Edibe Sözen’den 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör. V. Prof. Dr. Edibe Sözen, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:18
Edibe Sözen’den 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör. V. Prof. Dr. Edibe Sözen, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ile kutladığını ifade eden Sözen, “Çanakkale Zaferi, bir milletin yeniden doğuşudur. Ordusu ile birlikte yediden yetmişe tüm halkın savunma konumundayken taarruza geçtiği Çanakkale Direnişi, halkın şeref abidesi olmuştur. Bir ulusun kaderini değiştiren bu zafer sonrası Türk Milleti, 18 Mart 1915’te tarihteki şanlı yerini almıştır. Çanakkale harbi, aziz milletimizin sayıca devasa büyüklükte olan düşman ordularını bozguna uğratması üzerinden bir asır geçse de hafızalardan silinmeyen bir direniştir. Çanakkale’yi geçilmez kılan ise milletimizin azmi, vatan sevgisi, bağımsızlık mücadelesi, birlik ve beraberlik ruhudur. Geleceğimizi inşa edecek olan nesillerimizin, bizlere emanet edilen bu yüce vatana aynı inanç ve bağlılıkla sahip çıkacaklarına olan inancım sonsuzdur. Bu nesil, 15 Temmuz’da da hürriyetine ve bağımsızlığına göz dikenlere karşı verdiği mücadele ile vatanına bağlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle eşsiz vatanımızı bizlere emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, canı pahasına vatanını koruyan kahraman şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:18
  1. Ordu
  2. Çanakkale
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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