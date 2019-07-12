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Edibe Sözen’den 15 Temmuz mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör V.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:27
Edibe Sözen’den 15 Temmuz mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, 15 Temmuz ile ilgili bir mesaj yayımladı.


Sözen, yayımladığı mesajında, “Ülkenin en uzun gecesi 15 Temmuz bir milletin top yekün emperyalizme ve onun taşeronlarına karşı direnişi, ülkesine, vatanına ve devletine sahip çıkışının tarihidir. Direniş, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın öncülüğünde bir milletin dik duruşu, vatanı uğruna, tankların önünde bedenini siper edişidir. Darbe kalkışmasının görüntülerinin altından FETÖ terör örgütünün bu ülkeye ve devlete yönelik işgal girişimi çıktı. Milletin üzerine tanklarını sürdüler, tüfeklerini doğrulttular ve masum insanları öldürdüler. Her şeye rağmen bir kez daha vatan olduk, milleti oluşturan ana unsurlardan ‘ortak hafızamız’ ve ‘ortak amaçlarımız’ konusunda yeniden şuurlandık ve dirildik. 15 Temmuz darbe girişimi ile başlayan FETÖ saldırılarına karşı Türkiye’nin dört bir yanında milletimizin verdiği mücadele tarihin en anlamlı ve en kahramanca direnişlerinden biridir. Kadim tarihiyle zengin ve köklü kültürü ve tarih şuuruyla milletimiz Çanakkale’de olduğu gibi yine tek yürek oldu. Demokrasiye ve milletimize karşı yapılan darbe girişimine karşı her bir vatandaşımız cesur bir duruş sergiledi, birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel örneğini tarihte olduğu gibi bir kez daha gözler önüne serdi. 15 Temmuz gecesi milletine ve ülkesine ihanet eden hainlerin darbe teşebbüsüne milletimiz kahramanca ‘Dur!’ dedi ve geçit vermedi. Darbe girişimine karşı hiç korkmadan kendini tankların silahların önüne atan milletimizin kahramanlık destanı bir kez daha yazıldı. Dünya demokrasi tarihine geçecek bu destan mazlumlar için de önemli bir ilham kaynağı oldu. Bayrağımıza, hak ve özgürlüklerimize kasteden bu alçakça girişim, milletimizin cesur savunması ile püskürtüldü. Hep birlikte kenetlenerek vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıkan milletimizle ne kadar gurur duysak azdır. Hiç kuşku yok ki şanlı tarihimize yakışır bir mücadele veren milletimizin, 15 Temmuz direnişi de tarihe altın harflerle yazılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak 15 Temmuz gecesi şehit düşen vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize başsağlığı, gazilerimize hayırlı ömürler dilerim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:27
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