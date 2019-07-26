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Edenred'den çalışanlara bayram hediyeleri

Edenred, çalışanlarına bayram hediyesi vermek isteyen şirketleri unutmadı

26 Temmuz 2019 Cuma 14:02
Edenred'den çalışanlara bayram hediyeleri

İSTANBUL (AA) - Dünyanın "ilk" yemek kuponu sisteminin kurucusu Edenred, çalışanlarına bayram hediyesi vermek isteyen şirketleri unutmadı.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, teşvik ve ödüllendirme çözümü Ticket Compliments hediye çeki ve kartları ile şirketler çalışanlarına pek çok farklı kategoride hediye verebilirken, çalışanlar tek bir mağazaya bağlı kalmaksızın diledikleri gibi alışveriş yapma özgürlüğüne kavuşuyor.

Doğum günü ve terfi gibi özel günlerde çalışanların motivasyonunu artırmak, hem çalışanların hem de çözüm ortaklarının performanslarını ödüllendirmek amacıyla tercih edilen Ticket Compliments hediye kuponu ve kartları bu bayramda da büyük ilgi görüyor.

Kampanya dönemlerinde de geçerli olması avantajıyla ön plana çıkan Ticket Compliments hediye çeki ve kartları, kullanıcılara kendi ihtiyaç ve beğenilerine göre giyimden, ayakkabıya, aksesuardan, teknoloji ürünlerine, kozmetikten, ev yaşamına ve hatta tatil hizmetlerine kadar birçok kategoride özgürce kullanım imkanı sunuyor.

Ayrıca Ticket Compliments hediye çeki ve kartlarını tercih eden şirketler, farklı markalarla anlaşmak, hediye temin etmek ve dağıtmak gibi operasyonel yük getiren süreçlerden ve bu süreçlerin maliyetinden de kurtulmuş oluyor.


- Ticket Compliments hediye çeki ve kartları



Bayramda şirketlerin çalışanlarına hediye edebileceği Ticket Compliments hediye çeki ve kartlarından bazıları şöyle:

Ticket Compliment Fashion; Türkiye’nin en popüler moda markalarında giyim ve ayakkabı alışverişlerinde geçerli hediye kuponu. Ticket Compliment Universal; elektronikten mutfak gereçlerine, dekorasyondan kozmetiğe kadar birçok seçkin markanın ürünlerinden seçim yapma imkanı sağlayan hediye kuponu. Ticket Compliment Market Kart; tüm üye marketlerde, gıda alışverişlerinde geçerli hediye kartı. Ticket Compliment Money Club Pro Kart; Migros, Macrocenter, Migrosjet ve Migros Sanal Market’ten alışveriş imkanı veren hediye kartı. Ticket Compliment Teknosa; tüm Teknosa mağazalarında geçerli ve Teknosa indirim ve kampanyalarından da faydalanabilme imkanı sağlayan hediye kartı ve SMS kodlu hediye çeki.
Seyahat Kodu; erken rezervasyonlar da dahil çalışanlara 1 yıl boyunca dilediği zaman binlerce seçenek arasından seçim yaparak tatil satın alabilme imkanı veren seyahat kodu. Jolly Tur web sitesi üzerinden oluşturulan kodlar sayesinde çalışanlar bir yıl içinde istedikleri zaman ulaşım ile konaklama hizmetleri satın alarak hayal ettikleri tatili planlayabiliyorlar."



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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:02
  1. Edenred

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