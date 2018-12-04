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Edenred ve Digiturk iş birliğiyle yemek kartına ek ödeme

Edenred, Türkiye’nin lider dijital platformu Digiturk ile gerçekleştirdiği iş birliği ile Digiturk’ten Sporun Yıldızı Paketi alan Ticket kullanıcılarına yemek kartlarına ek 100 TL’lik ödeme gerçekleştiriyor

04 Aralık 2018 Salı 11:24
Edenred ve Digiturk iş birliğiyle yemek kartına ek ödeme

İSTANBUL (AA) - Çalışanların alım gücünü artıran, işverenlere maliyet avantajı sunan ve üye işletmelere ek satış hacmi yaratan çözümler sunan Edenred, gerçekleştirdiği kampanyalara bir yenisini daha ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ticket markası ile dünyada ön ödemeli kuponlarla öğle yemeği hizmeti sisteminin kurucusu ve Türkiye'de de yemek kuponu hizmetini sunan ilk uluslararası firma unvanına sahip olan Edenred, yapmış olduğu kampanyalarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Edenred, Türkiye’nin lider dijital platformu Digiturk ile gerçekleştirdiği iş birliği ile Digiturk’ten Sporun Yıldızı Paketi alan Ticket kullanıcılarına yemek kartlarına ek 100 TL’lik ödeme gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin lider yemek kartı hizmet sağlayıcısı Edenred ile Digiturk’ün iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında sporseverler hem yemeklerin hem de dünyanın ilgiyle takip ettiği saygın organizasyonların tadını çıkaracak.Sporun Yıldızı paketinde yer alan Spor toto Süper Lig’in tüm karşılaşmaları, İngiltere Premier ligi, La Liga, Seria A, Ligue 1, NBA, Atp Masters, Formula 1 gibi birbirinden heyecanlı spor içerikleri tüm Ticket Kart sahiplerini bekliyor.

Üstelik Sporun Yıldızı paketi alan kullanıcılara üç ay boyunca hediye edilecek Yıldız Dolu paketinde ise, televizyonda ilk kez yayınlanan her ay 40 yeni film ve ünlü yönetmenler ile ödüllü oyuncuların imzasını taşıyan, aksiyondan komediye her duyguya hitap eden yapımlar keyifle izlenebilecek.

Zengin içerik dünyası ile üyelerine yüzlerce ulusal kanal, spor, belgesel, müzik, yaşam ve çocuk kanallarına ek olarak beIN GURME, beIN H&E ve BeIN IZ gibi ödüllü tv içeriklerini sunan Digiturk, kampanya ile Ticket Kart sahiplerine eğlenceli saatler vaat ediyor.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:24
  1. Digiturk
  2. Edenred

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