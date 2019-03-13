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Edenred Ticket Restaurant yemek kartlarında QR kod dönemi

Ticket Restaurant markasıyla yemek çeklerinin kurucusu Edenred, My Edenred uygulaması ile kullanıcılarına daha zengin bir deneyim sunarken, yeni QR ödeme özelliği sayesinde de kartı unutma ya da kaybetme derdi ortadan kalkıyor

13 Mart 2019 Çarşamba 10:00
Edenred Ticket Restaurant yemek kartlarında QR kod dönemi

İSTANBUL (AA) - Edenred’in mobil uygulaması My Edenred, yemek kartlarını cep telefonlarına taşırken, farklı özellikleriyle de kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Edenred açıklamasına göre, Ticket Restaurant markası ile dünyada yemek çeklerinin kurucusu Edenred, My Edenred uygulamasıyla kullanıcılarına daha zengin ve keyifli bir deneyim sunuyor.

Cep telefonuna indirilen My Edenred uygulaması çeşitli avantaj ve kampanyaların yanı sıra ödemede de kolaylıklar da sunuyor. QR Kod ile Ödeme Özelliği sayesinde Ticket Restaurant kart kullanıcıları yanlarında kartları olmasa bile kartsız ödeme yapabiliyor.

Restoranlarda uygulamadaki kodu okutarak kartsız ödeme yapabilen kullanıcılar kartlarını kaybetmeleri durumunda ise mobil uygulama üzerinden tek bir tıkla kartlarını bloke edebiliyor, istediklerinde yine tek bir tıkla tekrar kullanmaya başlayabiliyorlar.

Uygulama üzerinden yemek geçmişi, kartın harcama hareketleri ve harcama noktaları da takip edilebiliyor.

My Edenred uygulamasıyla yakınlarındaki kampanyalı restoranları anında görerek karar verebilen kullanıcılar, kampanyalardan anında haberdar olarak bütçelerine göre seçim yapabiliyorlar. Yüzlerce restoran Ticket Restaurant kullanıcılarına özel "Dolu Dolu" kampanya platformundan yararlanırken yüz binlerce kullanıcı da kampanyayla restoranların cirolarının artırılmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca bu kampanyalar ile kullanıcılara indirime ek olarak, farklı avantajlar da sunuluyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:00
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