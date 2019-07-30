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Edenred Dijital Seyahat Kodu ile çalışanlara tatil hediye edilebilecek

Edenred Dijital Seyahat Kodu ile şirketler; çalışanlarına, iş ortaklarına, bayilerine ve distribütörlerine hayallerindeki tatili armağan olarak verebilecekler- Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette:- "Dijital Seyahat Kodu hem çalışanların motivasyonunu artıran hem de operasyonel iş yükünü hafifleten bir uygulama"

30 Temmuz 2019 Salı 14:20
Edenred Dijital Seyahat Kodu ile çalışanlara tatil hediye edilebilecek

İSTANBUL (AA) - Edenred'in, Jolly Tur ile yaptığı iş birliği kapsamında geliştirilen Edenred Dijital Seyahat Kodu ile şirketler; çalışanlarına, iş ortaklarına, bayi ve distribütörlerine istedikleri tutarda tatil hediye edebilecek.

Edenred açıklamasına göre, dünyada yemek kuponu hizmetini sunan ilk firma olan ve şirketler için kurumsal çözümler sunan Edenred, çalışanların motivasyonunu artıran yan haklara bir yenisini daha ekledi. Edenred Dijital Seyahat Kodu ile şirketler, çalışanlarına hayallerindeki tatili hediye edebilecek.

Jolly Tur web sitesi üzerinden oluşturulan kodlar sayesinde çalışanlar o yıl içinde istedikleri zaman ulaşım ile konaklama hizmetlerini satın alarak hayal ettikleri tatili planlayabiliyorlar.

Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, Edenred'in geliştirdiği dijjital harcama yönetimi hizmetleri sayesinde Türkiye’deki firmaların çözüm ortağı olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Ladoucette, Dijital Seyahat Kodu ile ilgili şunları kaydetti:

"Güçlü iş birliklerimiz, firmalara sunduğumuz yenilikçi çözümler ve firmaların iş süreçlerini dijital ortama taşıma arzumuz her geçen gün bizleri yeni ürünler sunmaya teşvik ediyor. Firmaların, çözüm önerilerimizi kullanarak operasyon süreçlerini daha etkin ve efektif kullanabilmeleri ve bu yolla maliyetlerini düşürebilmeleri bizleri mutlu ediyor.

Edenred olarak amacımız müşterilerimizin operasyonel iş yüklerini hafifleterek maliyetlerini düşürmek, çalışanlarının motivasyonlarını artırmalarına destek olmak ve bu yolla da müşterilerimizin ticari faaliyetlerine destek olmaktır. Dijital Seyahat Kodu da hem çalışanların motivasyonunu artıran hem de operasyonel iş yükünü hafifleten bir uygulama."


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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:20
  1. Dijital Seyahat Kod
  2. Edenred
  3. Jolly Tur

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