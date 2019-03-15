Real Madrid'den Eden Hazard hamlesi

Real Madrid,Eden Hazard için resmi teklifini 82 milyon euro olarak belirledi.

İki dönem transfer yasağı olan ve bu yüzden zor duruma düşen Chelsea, bir yandan da Hazard'ı elinde tutmaya çalışıyor.

Ancak Real Madrid, Belçikalı yıldız için ciddi. İspanyollar, Chelsea bu teklifi reddetse bile artırıma gidecek.

Eder Militao'yu Porto'dan önümüzdeki sezon için transfer ederek çok para harcayacağının sinyallerini veren Real Madrid, 28 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu da kadrosuna katacak.