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'Edebiyat Eserlerine Destek Projesi' başvuruları başladı

Türk edebiyatında yeni eserlerin yayınlanması ve yeni yazarların desteklenmesi için hayata geçirilen 'Edebiyat Eserlerine Destek Projesi' başvurularının ikinci dönemi başladı- Projenin hayata geçirildiği 2014 yılından bu yana bin 341 başvuru yapıldı, 167 esere 2 milyon 2 bin lira mali destek sağlandı

02 Ağustos 2019 Cuma 10:44
'Edebiyat Eserlerine Destek Projesi' başvuruları başladı

ANKARA (AA)- Türk edebiyatında yeni eserlerin üretilmesini, yayınlanmasını ve yeni yazarların desteklenmesini sağlamak için hayata geçirilen "Edebiyat Eserlerine Destek Projesi (EDES)" başvurularının ikinci dönemi başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, EDES programına yayınevlerinin ağustos ayı ay sonuna kadar başvuruda bulunabileceği ifade edildi.

Açıklamada şubat ayında 75 başvuru arasından 32 projeye 402 bin lira mali yardım sağlandığı belirtildi.

Bakanlığın vereceği desteğe hak kazanan yayıncıların, aldıkları yardımın yüzde 35’ini kitabın yazarına ödeyeceğinin altının çizildi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yayıncıların en fazla 3 eser için müracaat edebildikleri başvuruların öncesinde veya proje uygulama sürecinde herhangi bir fondan destek alınmamış olması da aranan nitelikler arasında. Ayrıca, yayın desteği alan yayıncıların, desteğe ilişkin kurul kararlarının ilanından itibaren 2 ay içerisinde en az bin adet basım yaparak, yayımlanmış eserin bandrollü 150 nüshasını destek sözleşmesinde belirtilen tarihte Bakanlığa teslim etmeleri gerekiyor."

- 167 esere 2 milyon 2 bin lira

Açıklamada 2014 yılından bu tarihe kadar EDES'e bin 341 başvuru yapıldığı ve 167 esere 2 milyon 2 bin lira mali destek sağlandığı kaydedildi.

Bakanlığın geçtiğimiz yıl 50 esere yayın desteği vererek 63 bin 770 adet kitabı okurlara ulaştırdığı belirtilen açıklamada, basılan kitaplardan 7 bin adedinin halk kütüphanelerine gönderildiği bildirildi.

Açıklamada detaylı bilgiye http://ekygm.gov.tr/edebiyatdestek adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:44
  1. Kültür ve Turizm Bakanlığı

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