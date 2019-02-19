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Eda-Metin Özülkü Kepez’in konuğu

Kepez Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Kepez Müzik Ödülleri final jürisi koltuğuna Türk Pop Müziği’nin efsane sesleri Eda-Metin Özülkü çifti oturacak.

19 Şubat 2019 Salı 13:58
Eda-Metin Özülkü Kepez’in konuğu

Kepez Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Kepez Müzik Ödülleri final jürisi koltuğuna Türk Pop Müziği’nin efsane sesleri Eda-Metin Özülkü çifti oturacak.


Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından beşinci kez düzenlenen ve ulusal çapta yankı uyandıran Kepez Belediyesi Müzik Ödülleri’nde final etabına gelindi. Bu yıl 244 toplam başvuru ve 34 yarı finalist ile heyecanlı bir süreci geride bırakan yarışma, 14 finalist ile bu yılın sesini seçmek için gün sayıyor. Profesyonel eğitmenlerle provalar yapan yarışmacıların çoğu ilk sahne deneyimini Kepez Müzik Ödülleri sahnesinde yaşadı.



Final etabı canlı yayında


Ön eleme ve yarı final turlarını geçerek finale kalan 14 yarışmacı, final etabında sürpriz isimlerin karşısında performanslarını sergileyecek. Geçtiğimiz yıllarda Semiha Yankı, İskender Doğan, Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca gibi önemli isimlerin yer aldığı jüri koltuğuna bu yıl Türk Pop Müziği’nin efsane sesleri Eda-Metin Özülkü çifti oturacak. 90’lı yıllara damgasını vuran eserlerle hatırlanan Metin ve Eda Özülkü çifti yarışmanın final etabında hem jüri üyeliği yapacak, hem de unutulmaz eserlerini seslendirecekler. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde 21 Şubat günü saat 20.00’de gerçekleşecek olan final etabı, kültür merkezi’nden canlı yayınla Kanal V ekranlarına yansıyacak. Online oylama ile halkın da oy verebileceği yarışma, pop müziğin önemli iki ismi ile heyecanlı bir yarışa sahne olacak.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:58
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