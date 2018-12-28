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Eczanelerde yeni dönem! 1 yıl süreyle eczanelerde çalışacaklar

Üniversiteden mezun olup, diplomalarını aldıktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde çalışmak isteyen eczacılar, 1 yıl süreyle 'yardımcı eczacı' olarak eczanelerde görev yapacak.

28 Aralık 2018 Cuma 14:50
Eczanelerde yeni dönem! 1 yıl süreyle eczanelerde çalışacaklar

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), yardımcı eczacılık ile ilgili esasları içeren kılavuzu yayımladı.

Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi ve Çalıştırılmasına Dair Usül ve Esasları içeren düzenlemeye göre, mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen eczacılar, 1 yıl süreyle "yardımcı eczacı" olarak eczanelerde çalışacak.

2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültelerine giren öğrencileri kapsayan düzenlemeyle, yeni mezunların eczane açmadan önce "eczane eczacılığı" hakkında bilgi ve mesleki deneyim edinmeleri amaçlanıyor.

Ayrıca, eczacının hastalara verdiği hizmet kalitesinin ve süresinin artırılması, eczacı başına düşen hasta sayısının azaltılarak hastaların eczacılık hizmetlerinden daha etkili bir biçimde yararlanması hedefleniyor.

Eczaneyi kendisi seçebilecek

Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacı, çalışabileceği eczaneyi kendisi belirleyebilecek.

Eczacı, çalışacağı eczaneyi bulamaz ise bölge eczacı odasına başvuracak. Eczacı odası, müracaat sırasını dikkate almak suretiyle, eczanelerin ciro bilgisi ve reçete dağılımını da dikkate alarak yerleştirme yapacak.

Cirosu yıllık 2 milyon 300 bin lira ve üzerinde olan eczaneler yardımcı eczacı çalıştıracak. Kılavuz yayımlanmadan önce serbest eczanelerde çalışmaya başlayanlar, yardımcı eczacılık süresini belgelendirecek ve çalıştıkları süre, söz konusu 1 yıldan düşürülecek.

Yeni mezun eczacılar, özel hastanelerde de yardımcı eczacı olarak çalışabilecek. Askerliğini hastanede eczacı olarak yapanlar da yardımcı eczacılık yapmış sayılacak.

Yardımcı eczacılar asgari ücretin en az 1,5 katı kadar ücret alabilecek. Alacakları maaş, eczacılarla aralarında yapacakları sözleşmeye göre belirlenecek. Yardımcı eczacılar ayrıca, eczanelerde ikinci eczacı olarak da çalışabilecek.

"Yardımcı eczacılık mesleğinin örnekleri"

Yardımcı eczacılık ile ilgili uygulamanın dünyada da örnekleri bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin pek çok eyaletinde yardımcı eczacılık uygulanıyor. Washington'da eczacılık mesleğini icra edebilmek için bin 500 saatlik staj zorunluluğu bulunuyor.

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde fakülteden mezun olan eczacıların mesleğe atılmadan önce, eczanelerde, kamu hastanesinde veya hastanenin farmasötik departmanının gözetimi altında olan başka bir hastanede en az 6 aylık staj yapma zorunluluğu bulunuyor. Bu süre 1 yıla kadar çıkabiliyor. "Yardımcı Eczacılık" konusu ile ilgili düzenleme, 2012 yılında 6197 sayılı "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun" da yapılan değişiklikle, Türk Eczacıları Birliğiyönetiminin önerisi ve desteğiyle getirilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 14:50
  1. eczane
  2. Sağlık Bakanlığı

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