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Eczanelerde poşet kullanımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (1)- "Eczacılar Odası'yla Bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışma yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız"

05 Ocak 2019 Cumartesi 14:02
Eczanelerde poşet kullanımı

KARABÜK (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerdeki poşet kullanımına yönelik bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, eczanelerde verilen 15'e 25 boyutlarında, 0,15 mikronun altındaki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esasları yayınlayacaklarını belirtti.

Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret eden Murat Kurum, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin eczanelerde poşet uygulamasına ilişkin sorusu üzerine Bakan Kurum, "Eczacılar Odası'yla Bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışma yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız." dedi.

- "Vatandaşımızın istemediği hiçbir projeyi de biz gerçekleştirmeyiz"

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal'ın Kent Meydanı Projesi'ne ilişkin bir soruyu cevaplayan Bakan Kurum, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde MHP ile Cumhur İttifakı kurulduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında Cumhur İttifakına zarar verecek hiçbir açıklama yapılmaması, hiçbir eylemde bulunulmaması noktasında da tüm teşkilata uyarılarda bulunduğunu aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Bizim amacımız burada örnek bir proje gerçekleştirmek ki konuşmamda da ifade ettim, bu projeyi de belediyemizle valiliğimizle vatandaşımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Sonuçta vatandaşımızın istemediği hiçbir projeyi de biz gerçekleştirmeyiz, projenin içinde yer almayız. Eğer taraflardan herkes olumlu bir şekilde bu projeye bakıyorsa ki biz bu projenin doğru olduğunu düşünüyoruz, belediyemizle de valiliğimizle de bu istişareleri gerçekleştireceğiz ve bu istişareler neticesinde doğru olan projeyi hep beraber yapacağız."

- "Hava kalitesi insan sağlığını etkileyecek bir pozisyonda değil"

Karabük'teki hava kalitesine ilişkin bir soruya da Bakan Kurum, Karabük'teki hava kalitesini 3 hava istasyonunda anlık izlediklerini ve bu verileri de Bakanlığın sitesinden anlık olarak paylaştıklarını belirtti.

İnsan sağlığını etkileyecek bir durum oluştuğunda Bakanlığın anbean takip ettiği için müdahalede bulunduğunu vurgulayan Kurum, konuyla alakalı Kardemir Demir Çelik Fabrikasında gerekli incelemeleri yapacaklarını kaydetti.

KARDEMİR'in yaklaşık 150 milyon liralık büyük bir çevre yatırımı yaptığını dile getiren Bakan Kurum, "Şubat ayı sonunda da bu yatırım tamamlanacak, şu an yüzde 80-85'i tamamlanmış durumda. Hem KARDEMİR'in tamamlanması hem de diğer fabrikaların çevre yatırımlarının bitmesine müteakip hava kalitesi olduğundan daha iyi seviyeye gelecek ancak şu anda hava kalitesi de insan sağlığını etkileyecek bir pozisyonda değil." diye konuştu.

(Sürecek)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 14:02
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Karabük

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