'Eczane çalışanlarını Suriyeliler darbetmedi'

Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır, Tarsus Devlet Hastanesi'nin karşısındaki nöbetçi eczanenin çalışanlarının tartıştıkları müşteriler ve yakınları tarafından darbedilmesi üzerine, olayın yaşandığı eczaneyi ziyaret ederek çalışanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eczane önünde basın açıklaması yapan Sağır, "sağlıkta şiddete hayır" dediklerini söyledi.

Olay günü Suriyeli bir hastanın reçetesinde yazan ilaç yerine eş değer ilaç verilmesi üzerine eczane teknisyeniyle hastanın yanında gelen kişi arasında tartışma başladığını anlatan Sağır, daha sonra bu kişinin çok sayıda arkadaşıyla eczaneye saldırıp, 4 kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

Sağır, ülkenin her köşesinde 25 bin 800 eczaneyle vatandaşların 7 gün 24 saat iloaçsız kalmaması için çalıştıklarını ve nöbet tuttuklarını ifade etti.

"Olayın Suriyeli sığınmacılar tarafından gerçekleştirilmediğini belirtmek isteriz. Yaşanan olayların Suriyeli bir hastanın reçetesiyle başlaması nedeniyle konu kamuoyuna yanlış aksettirilmiştir."

Sağır, eş değer ilacın referans ilaçla aynı etkinlik, güvenlik ve kaliteye sahip olduğunu, eş değer ilaç vermenin eczacının mesleki hakkı olduğunu sözlerine ekledi.

Olay sırasında darbedilen eczacı Süleyman Kaya da yaşadıklarını anlatarak, Cumartesi günü Suriyeli hastanın yanında bir Türk vatandaşıyla eczaneye geldiğini söyledi.

Reçetede yazan ilaç yerine eş değerini verdiklerini anlatan Kaya, "Hastanın yanındaki kişi yanlış ilaç diye bize itirazda bulundu. Yanımızda çalışan diğer arkadaşla münakaşaya girdiler. Arkadaşa bir şey fırlattı. Arkasından tartışma çıktı. Sonra bunları ayırdık dışarı gönderdik. O sırada telefonuyla diğer arkadaşlarını çağırmış. 20-30 kişi eczaneyi bastı. Ne olduğunu anlamadık. Her taraftan taşlar, sopalarla saldırdılar" dedi.

Kaya, saldıranların Suriyeli olmadığını vurgulayarak, "Bize saldıranlar Suriyeli değildi. Kasıtlı geldiklerini düşünüyoruz. Arkadan sopayla kulağıma vurdular. Sonra gözüme bir şey geldi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Cumartesi günü gözaltına alınan 3 şüphelinin olayın asli faili olmadıkları ve ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarından yaptıkları incelemeler sonucu, olayın şüphelisi olarak 6 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Mersin Tarsus'ta 30 Haziran'da tartıştıkları müşteriler ve yakınları tarafından darbedilen 4 eczane çalışanı hastaneye kaldırılmış, olayla ilgili yapılan bazı haberler ve sosyal medya paylaşımlarında zanlıların Suriyeli olduğu iddia edilmişti.

Kaynak: AA