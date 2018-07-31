Eczacılık taban puanları 2018 sıralama Tıp Fakültesi taban puanları

Üniversitelerin Eczacılık Fakültesi 2018 taban puanları ve Tıp Fakültesi taban puanları 2018 merak edilmekte. Tıp okumak isteyen öğrenciler için kılavuz niteliğinde olacak olan Tıp Fakültesi taban puanları ve Eczacılık 2018 taban puanlarını aşağıda sizler için araştırdık. İşte ÖSYM 2018 YKS TYT AYT sonuçlarına göre tercih yapacak öğrencilerin Eczacılık ve Tıp Fakültesi taban puanları,

ÖSYM 2018 YSK sınav sonuçlarını açıklamasından sonra üniversitelerin 2018 taban puanları ve kontenjanları merak konusu oldu. Üniversite adayları özellikle de Eczacılık, Diş Hekimliği, Mimar ve Mühendis Fakültelerinin kontenjan ve taban puanlarını merak etmekte. İşte üniversitelerin eczacılık taban puanları ve sıralaması...

Tıp Fakültesi taban puanları 2018 | ÖSYM YKS sonuçları |Diş Hekimliği taban puanları