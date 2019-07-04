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Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi İnönü Üniversitesinde yapıldı

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde Malatya’da gerçekleştirildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:47
Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi İnönü Üniversitesinde yapıldı

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde Malatya’da gerçekleştirildi.


Konseye, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Sandal, Konsey Başkanı Prof. Dr. Gülbin Özçelikay, Türkiye Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Arman Üney, Malatya Eczacılar Odası Başkanı Tahir Özelçi ile eczacılık fakültelerinin dekanları katıldı.


Konseyde Konuşan Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gülbin Özçelikay, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dekanlar Konseyi Toplantısı’na ev sahipliği yapan Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a ve Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Songül Ünüvar’a destekleri için teşekkür etti.


Eczacılık fakültelerinin eğitim kalitesiyle ilgili Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile beraber bir süredir çok yoğun çalıştıklarını belirten Özçelikay, eczacılık fakültelerinin kalitesiyle ilgili ilk uygulamanın Akriptasyon Derneği’nin kurulmasıyla başladığını ve dernek kurulunun hazırlamış olduğu standart ve kılavuzlar doğrultusunda eczacılık fakültelerinin eğitim vermeye başladıklarını söyledi.


Eczacılık fakültelerine öğrenci almak için asgari şartlar hazırladıklarını ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından bu şartların kabul edildiğini söyleyen Özçelikay, Mesleki Yeterlilik Sınavı getirtmek ve düzenlemek istediklerine söyledi. Özçelikay, eczacılık fakültelerinin sayısının çok fazla olmasının ve kontenjanların her sene artmasının sektörle ilgili esas problemlerden olduğunu sözlerine ekledi.


Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise 2019 İlaç Araştırma ve Geliştirme Uluslararası Sempozyumu’nun İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin ev sahipliğinde yapılacak olmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. İnönü Üniversitesinin özellikle sağlık sahasında kendisini gösterdiğini söyleyen Rektör Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezinin bugün dünyada karaciğer nakliyle ilgili en önemli merkezler arasında olduğunu vurguladı.


Kızılay, İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin fiziki alt yapısının ve insan kaynağının çok iyi durumda olduğunu ve Malatya ilinin huzurlu, sakin bir şehir olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:47
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