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"Eczacılık alanına başarı sırası şartı getirilmeli"

Türk Eczacıları Birliği :- "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda eczacılık alanına başarı sırası şartı getirilmeli ve ilk 60 bine giren öğrenciler eczacılık fakültelerine yerleştirilmelidir"

29 Mart 2019 Cuma 12:07
"Eczacılık alanına başarı sırası şartı getirilmeli"

ANKARA (AA) - Türk Eczacıları Birliğince (TEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda eczacılık alanına başarı sırası şartı getirilmesi ve ilk 60 bine giren öğrencilerin eczacılık fakültelerine yerleştirilmesi gerektiği bildirildi.

TEB'den yapılan yazılı açıklamada, Birliğin, sayıları 37 bini geçen eczacıların sesi olmak ve mesleğin güvenilir ve sürdürülebilir şekilde geleceğe taşınması için çalıştığı ancak verilerin "endişe verici" olduğu kaydedildi.

Acil önlemler alınmadığı takdirde eczacılık mesleğinin zarar göreceği, istihdam sorunlarının ortaya çıkacağı ifade edilen açıklamada, "Bu noktada bir kez daha vurgulamak istiyoruz; mevzu yalnızca bir mesleğin geleceği değildir. Yapılan yanlışlara devam edildiği sürece ülkenin teminatı gençlerimizin geleceği tehlikeye girecek, halk sağlığı da olumsuz etkilenecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, eczacılık fakültesi sayısının 2019 yılında 49'a yükseldiği vurgulanarak, her yıl 1500'ün üzerinde öğrencinin eczacılık fakültelerinden mezun olduğu hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu'nda, 2023 yılında eczacı ihtiyacının 32 bin 900 olarak belirlendiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna karşılık şu anda Eczacı Bilgi Sistemi'ne kayıtlı 37 binin üzerinde eczacı bulunmaktadır. Birliğimiz bugüne dek konuya ilişkin Yükseköğretim Kurumu nezdinde defalarca girişimde bulundu. Devlet, vakıf, özel fark etmeksizin yeni eczacılık fakülteleri açılmamalıdır. Öğretim elemanı eksik, altyapısı bilimsel çalışma yapmaya uygun olmadığı halde açılmış eczacılık fakülteleri, bünyesinde bulundukları üniversite ve sanayi iş birliği ile Ar-Ge merkezlerine dönüştürülmelidir.

Eczacılık fakültesi kontenjanları belirlenirken ülkenin kaynakları, sektörün iş gücü ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Kontenjanlar acilen azaltılmalıdır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda eczacılık alanına başarı sırası şartı getirilmeli ve ilk 60 bine giren öğrenciler eczacılık fakültelerine yerleştirilmelidir."

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 12:07
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