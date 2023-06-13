Eczacılar kazan kaldırdı
İlaç sıkıntısının olduğu Almanya’da çare bulunamaması üzerine eczacılar, tehlikeye dikkat çekmek için bir gün eczaneleri kapatma kararı aldı
Alman Eczacılar Birliği (ABDA), eczanelerin ilaç bulmada zorlandığına, teslimatta gecikmeler yaşandığına ve bu durumların yol açtığı gelir kaybına dikkat çekmek için eylem kararı aldı. Birlik, ülke çapında tüm eczanelerin 14 Haziran günü kapalı olacağını açıkladı. ABDA Başkanı Gabriele Overwiening, "Durum daha da kötüleşecek" dedi.
HIZLA KAPANIYOR
Overwiening, devam eden tedarik sorunlarıyla başa çıkmak için eczanelere daha fazla karar alma yetkisi verilmesi çağrısı yaptı. Dernek Başkanı, ülke genelinde eczane sayısının geçen yıl 293 azalarak 18 bin 68'e gerilediğine işaret etti ve "Rakam 40 yılın en düşük seviyesi. Bu yılın ilk çeyreğinde de 129 eczane kapısına kilit vurdu" diye konuştu.
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