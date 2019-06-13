Eczacıbaşı Yıldız Takımı, Türkiye ikincisi Altyapılar Voleybol Türkiye Şampiyonası Finali’nde Fenerbahçe’yle karşılaşan Eczacıbaşı Yıldız Kız Takımı, sahadan 3-2 mağlup ayrılarak sezonu ikinci sırada tamamladı.

Altyapılar Voleybol Türkiye Şampiyonası Finali’nde Fenerbahçe’yle karşılaşan Eczacıbaşı Yıldız Kız Takımı, sahadan 3-2 mağlup ayrılarak sezonu ikinci sırada tamamladı.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen turnuvada, VakıfBank, Halkbank ve Ankara DHMİ takımlarının yer aldığı A Grubu’nu namağlup tamamlayarak üst tura yükselen Eczacıbaşı, çeyrek finalde Karayolları ve yarı finalde Gelişim Koleji’ni eleyerek finale çıkmıştı. Finalde Fenerbahçe ile karşılaşan turuncu-beyazlılar, çekişmeli rallilere sahne olan mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı ve Türkiye ikincisi oldu.

Maç sonu düzenlenen ödül töreninde takımlara madalyaları ve kupaları takdim edildi.

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