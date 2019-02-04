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Eczacıbaşı VitrA'nın konuğu Hameenlinna

- Turuncu-beyazlı kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde yarın Finlandiya ekibiyle karşılaşacak

04 Şubat 2019 Pazartesi 09:33
Eczacıbaşı VitrA'nın konuğu Hameenlinna


İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 17.30'da başlayacak.

Grupta oynadığı tüm müsabakalardan galip ayrılan Eczacıbaşı VitrA, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı 3 maçı da yitiren Hameenlinna ise 4. ve son sırada yer alıyor.

İki takım arasında Finlandiya'da oynanan ilk maçı Eczacıbaşı VitrA 3-0 kazanmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 09:33
  1. Eczacıbaşı VitrA
  2. Hameenlinna
  3. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
  4. Voleybol

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