Eczacıbaşı VitrA'nın konuğu Hameenlinna
- Turuncu-beyazlı kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde yarın Finlandiya ekibiyle karşılaşacak04 Şubat 2019 Pazartesi 09:33
İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı ağırlayacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 17.30'da başlayacak.
Grupta oynadığı tüm müsabakalardan galip ayrılan Eczacıbaşı VitrA, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı 3 maçı da yitiren Hameenlinna ise 4. ve son sırada yer alıyor.
İki takım arasında Finlandiya'da oynanan ilk maçı Eczacıbaşı VitrA 3-0 kazanmıştı.
YORUM YAZ