Eczacıbaşı VitrA'nın konuğu Hameenlinna - Turuncu-beyazlı kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde yarın Finlandiya ekibiyle karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı ağırlayacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 17.30'da başlayacak. Grupta oynadığı tüm müsabakalardan galip ayrılan Eczacıbaşı VitrA, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı 3 maçı da yitiren Hameenlinna ise 4. ve son sırada yer alıyor. İki takım arasında Finlandiya'da oynanan ilk maçı Eczacıbaşı VitrA 3-0 kazanmıştı.

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