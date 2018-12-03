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Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank Çin'de sahne alacak

- Çin'in ev sahipliğinde yarın başlayacak Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank da mücadele edecek

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:37
Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank Çin'de sahne alacak

ANKARA (AA) - Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın da katıldığı Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarın başlayacak.

Son 3 yıldır Türk kulüplerinin kazandığı şampiyonanın 12'ncisi, 4-9 Aralık tarihlerinde Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenecek.

Turnuvanın 2013 ve 2017’deki galibi VakıfBank, Brezilya'dan Minas, Fransa'dan Volero Le Cannet ve ev sahibi ülkeden Zhejiang takımlarının bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek.

2015 ve 2016 şampiyonu Eczacıbaşı VitrA ise B Grubu'nda Kazakistan'ın Altay, Brezilya'nın Praia ve Tayland'ın Supreme Chonburi kulüpleriyle karşılaşacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmalarının ardından ilk 2 sırada yer alan takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde ekipler çapraz olarak eşleşecek.

Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın 2018 Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası gruplarındaki TSİ maç programı şöyle:

Yarın:

12.00 Eczacıbaşı VitrA-Altay

15.00 Zhejiang-VakıfBank

5 Aralık Çarşamba:

09.00 VakıfBank-Volero Le Cannet

12.00 Supreme Chonburi-Eczacıbaşı VitrA

7 Aralık Cuma:

09.00 Praia-Eczacıbaşı VitrA

12.00 VakıfBank-Minas

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:37
  1. Eczacıbaşı VitrA
  2. FIVB Kadınlar Kulüp Dünya Şampiyonası
  3. Vakıfbank
  4. Voleybol

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