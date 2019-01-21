0553 313 94 23

Eczacıbaşı VitrA, Rusya deplasmanında

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:58
Eczacıbaşı VitrA, Rusya deplasmanında


İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. haftasında yarın Rusya temsilcisi Dinamo Kazan ile deplasmanda karşılaşacak.

Kazan kentindeki Saint Petersburg Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakemler Andrea Puecher (İtalya) ve Peter Szabo (Macaristan) yönetecek.

Eczacıbaşı VitrA, gruptaki ilk mücadelesinde konuk ettiği Rusya ekibi Uralochka-NTMK'yı ve ikinci maçında ise deplasmanda Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı 3-0 yendi.

Türk temsilcisi, elde ettiği 2 galibiyetle lider durumda bulunurken, 1'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Rusya temsilcisi 2. sırada yer alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 11:58
  1. B Grubu
  2. CEV Şampiyonlar Ligi
  3. Dinamo Kazan
  4. Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı
  5. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da üretilen malların ithalatının yasaklanmasına tepki
    1. İran'da üretilen malların ithalatının..
    2. Kenevir ekimine ‘uzman desteği’
    3. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    4. VakıfBank Genel Müdürü Özcan AA Finans..
    5. Eczacıbaşı VitrA, Rusya deplasmanında
    6. Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele..
    7. "İlimizde ahır ve samanlık gibi..
    8. İki lider görüştü! O ilçelerde anlaşma..
    9. Aşkın Törenkimdir? Aşkın Tören Ak..
    10. Katliam yapacaklardı! Hepsi ele..
    11. İsrail saldırdı, İran açıkladı!..
    12. Antalya 20 milyon turisti ağırlamaya..
    13. "Yargıtay imamı"nın bacanağı eski..
    14. Okul müdürlüğü sınavı ne zaman..
    15. Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında..
    16. Kanserli çocuklar için organik oyuncak..
    17. Aydem'den çocuklara enerji verimliliği..
    18. İnternet kafeden cep telefonu çalan..
    19. Sehit Kaya neden istifa etti? | Ak..
    20. Davos'ta "küreselleşme" masaya..
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik