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Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında Brezilya ekibi Praia'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.
09 Aralık 2018 Pazar 13:23
Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 13:23
Voleybol
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