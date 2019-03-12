Eczacıbaşı VitrA, İtalya deplasmanında Turuncu-beyazlı kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Imoco Volley'e konuk olacak



İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Imoco Volley ekibiyle karşılaşacak. Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.

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