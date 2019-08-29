Eczacıbaşı VitrA geleceğin yıldızlarını arıyor

İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, yeni sezon öncesi düzenlenecek altyapı seçmeleriyle geleceğin yıldızlarını arıyor. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu öncesi yapılacak olan altyapı seçmeleri, 7 Eylül Cumartesi günü Ayazağa Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Seçmelere 2008-2010 yılları arasında doğmuş kız sporcular katılabilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.