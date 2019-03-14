0553 313 94 23

Eczacıbaşı VitrA, avantajı kaptı

2019 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Imoco Volley Conegliano deplasmanına giden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve tur için avantajı kaptı.

14 Mart 2019 Perşembe 01:58
Eczacıbaşı VitrA, avantajı kaptı

2019 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Imoco Volley Conegliano deplasmanına giden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve tur için avantajı kaptı.


Çeyrek final ikinci maçı 19 Mart Salı günü, saat 17.00’de TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.



Salon: Palaverde Villorba - Treviso


Hakemler: Wojciech Maroszek (POL), Sabine Witte (GER)


Imoco Volley: Sylla, Folie, Fabris, Hill, De Kruijf, Wolosz, De Gennaro (L),Fersino, Tirozzi.


Eczacıbaşı VitrA: Larson, Krsmanovic, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Büşra, Gamze, Gözde.


Setler: 21-25, 25-27, 22-25


Süre: 84 dakika (27,31,26)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 01:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Senatosundaki kritik Yemen tasarısı kabul edildi
    1. ABD Senatosundaki kritik Yemen..
    2. ABD iki yasak füzeyi deneyecek
    3. Eczacıbaşı VitrA, avantajı kaptı
    4. Liverpool, Almanya’da çeyrek final..
    5. Polisten kaçan sürücü ‘Kimyon’ savurup..
    6. Barcelona, Lyon’u farklı geçti
    7. Basketbolda maçın ardından
    8. CSO’nun Başkemancısı Sofya’da sahne aldı
    9. Bodrum’da taşıma su tarihe gömülecek
    10. Dr. Mehmet Nil Hıdır meslektaşlarını..
    11. Tahir Ateş, turizm projelerini Bakan..
    12. Mehmet Tosun Yalıkavaklıların gönlünü..
    13. Liverpool Almanya'da tarih yazdı!
    14. Çin, JeM örgütü liderinin BM'nin kara..
    15. Pınar Karşıyaka'ya İtalyan rakip
    16. ABD yine şaşırtmadı! İnsan hakları..
    17. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    18. "Bu beka meselesi değil de nedir"
    19. Bakan Soylu canlı yayında soruları..
    20. Alman devi açıkladı! 7 bin kişi işten..
    21. Minibüsün altına saklanıp boğazına..
    22. Bakan Kasapoğlu: “Yol yapacakları..
    23. Amerikan Katolikleri kiliseye..
    24. Düşen uçakla ilgili flaş gelişme! Kara..
    25. Romanya medyasından bomba iddia!..
    26. Sevilla, Galatasaray'ın yıldız..
    27. CHP Lideri Kılıçdaroğlu Malatya’da
    28. Maduro saldırının sebebini öğrenecek!..
    29. Kılıçdaroğlu, Esenyurt’ta STK’lar, iş..
    30. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?
    Kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!