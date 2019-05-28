Ecrin’e ait olduğu düşünülen kemikler hakkında savcılıktan açıklama

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta evinin önünde oynarken kaybolan ve kendisinden bugüne kadar haber alınamayan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’a ait olduğu düşünülen kafatası ve kemikler inceleniyor.

Günlerdir kendisinden haber alınamayan ve arama kurtarma çalışmalarından da bir sonuç anılamayan minik Ecrin vakasında yeni bir gelişme yaşandı. Ecrin’in kaybolduğu yerden 6 km uzaklıkta küçük çocuk ayakkabısı bulundu. Ardından dere kenarında yapılan araştırmalarda kafatası ve kemikler bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığından da konu ile ilgili bir açıklama yayımlandı.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“7 Mayıs tarihinde kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk Ecrin Kurnaz’a ilişkin olarak, ‘kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme’ suçlarına ilişkin olarak soruşturmaya devam edilmekte olup evinin 6 km ötesinde çocuk ayakkabısı bulunması üzerine, ayakkabının kaybolan çocuğun ayakkabısı ile aynı vasıflara haiz olması nedeniyle, tespit edilen bölgede arama tarama faaliyetlerine başlanılmıştır. Arama çalışmaları neticesinde dere yatağının kenarında benzer yaşlarda bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kafatası ve dağınık halde kemikler bulunmuş olup, tespit edilen kemiklerin kaybolan çocuğa ait olup olmadığı hususunda, olay yeri inceleme işlemleri cumhuriyet savcısı huzurunda devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”