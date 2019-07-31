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Eceabat Maydos Höyüğünde kazı çalışmaları devam ediyor

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde bulunan Gelibolu Yarımadası’nın en büyük höyüğü olan Maydos Höyüğü kazı çalışmalarında Anadolu, Ege ve Balkan kültürü etkilerini taşıyan tarihi kalıntılar bulundu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:08
Eceabat Maydos Höyüğünde kazı çalışmaları devam ediyor

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde bulunan Gelibolu Yarımadası’nın en büyük höyüğü olan Maydos Höyüğü kazı çalışmalarında Anadolu, Ege ve Balkan kültürü etkilerini taşıyan tarihi kalıntılar bulundu.


Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Maydos Höyüğünde incelemelerde bulundular. Vali Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili İskenderoğlu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Meral Mutlu’dan Maydos Höyüğü kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Yapılan incelemelerin ardından heyet kazı evine geçerek Maydos Höyüğü’nden çıkan eserleri incelediler. Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Dokuz ve AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız’ın da bulunduğu Maydos Höyüğü incelemesinde; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi adına Doç. Dr. Göksel Sazcı tarafından 2010 yılında sonra bilimsel arkeolojik araştırmalara başlanan Maydos Höyüğü’nde, 2018 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve İÇDAŞ A.Ş.’nin ana sponsorluğunda kazı çalışmalarına başlandığı hatırlatıldı.


Tunç Çağı, Demir Çağı ve Troya dönemlerine ait 8 farklı yerleşim yerinin tespit edildiği Eceabat Maydos Höyüğü, Anadolu, Ege ve Balkan kültürü etkilerini taşıyan tarihi kalıntılar çıkması ile yakın zamanda önemli bir turizm destinasyonu olacak.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:08
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