Ece Dağıstan kimdir? Ece Dağıstan ve dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say evlilik kararı aldılar. Peki Ece Dağıstan kimdir?

Ece Dağıstan ve dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say evlilik kararı aldılar. Peki Ece Dağıstan kimdir? Ece Dağıstan kimdir? Fazıl Say ile 24 Ocak tarihinde Milano'da dünya evine girecek olan Ece Dağıstan, 1976 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservaturavarında eğitim gören Ece Dağıstan, buradaki eğitimini tamamladıktan sonra Viyana Müzik Akademisi’nde "Konser Piyanistliği" ve de “Müzik Pedagojisi” bölümlerinde, Prof. Noel Flores ve Prof. İnci Hausler Altınok ile devam etti. Ece Dağıstan, Teoman ile birlikte çalışmıştır.

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