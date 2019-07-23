0553 313 94 23

ECB'nin "Banka Kredi Anketi" Raporu

Rapordan:- "Avro Bölgesi'nde bankalar, ikinci çeyrekte firmalar ve hanehalkına kredi standartlarını sıkılaştırdı"- "Düşük risk toleransı, yüksek fon maliyetleri ve bilanço kısıtlamaları ile birlikte daha yüksek risk algıları, kredi standartlarının sıkılaştırılmasına katkıda bulunmuştur "

23 Temmuz 2019 Salı 14:13
ECB'nin "Banka Kredi Anketi" Raporu

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) "Banka Kredi Anketi" raporunda, Avro Bölgesi'nde bankaların, ikinci çeyrekte firmalar ve hanehalkına kredi standartlarını sıkılaştırdığı belirtildi.

ECB, Avro Bölgesi'nde 144 bankanın katıldığı "Banka Kredi Anketi" sonuçlarına ilişkin bir rapor yayımladı.

Yılın ikinci çeyreğini kapsayan raporda, Avro Bölgesi'nde bankaların, firmalar ve hanehalkına kredi standartlarını sıkılaştırdığı belirtildi.

Mortgage kredilerine talebin ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla fazla değişmediği aktarılan raporda, şirket kredilerinde talebin; düşük faiz oranları, sabit yatırımlar, birleşme ve satın almalar ile desteklenerek beklendiği gibi artmaya devam ettiği kaydedildi.

Raporda, şirket kredilerine ilişkin, "Düşük risk toleransı, yüksek fon maliyetleri ve bilanço kısıtlamaları ile birlikte daha yüksek risk algıları, kredi standartlarının sıkılaştırılmasına katkıda bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.

ECB raporunda, Avro Bölgesi'ndeki bankaların bu yılın üçüncü çeyreğinde şirket, konut ve tüketici kredilerine olan talebinin artmasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, ECB Başkanı Mario Draghi'nin, görev süresi dolmadan önce güçlü bir harekete hazırlanarak ticari ihtilaflar, jeopolitik gerginlikler ve gelişmekte olan piyasalardaki zayıflığın Avro Bölgesi'nde neden olduğu ekonomik faaliyet ve enflasyondaki yavaşlamaya karşı ECB'nin planını açıklaması bekleniyor. Draghi'nin görev süresi, ekim sonunda dolacak.

Eurosystem'in Avro Bölgesi'nde banka kredi koşulları hakkında bilgi edinmesini sağlama amacını taşıyan ECB'nin "Banka Kredi Anketi", yılda 4 defa yapılıyor. 17 Haziran-2 Temmuz'da yapılan son anket, 144 bankanın katılımıyla gerçekleştirildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:13
  1. Avrupa Merkez Bankası
  2. banka kredi anketi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Kavuş, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
    1. Başkan Kavuş, mahalle ziyaretlerini..
    2. "Türkiye, kardeş ve dost bir ülkedir"
    3. Turizm merkezlerinde yoğunluk
    4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan,..
    5. Süleyman Soylu: “Yol belgesi..
    6. Göçmenlerin umuda yolculukları yarım..
    7. İnegöl’de 90 kök kenevir ele geçirildi
    8. Milletvekili Mustafa Esgin’den ulaşım..
    9. Balıkesir’de el emekleri gece..
    10. Hindistan'da sivil toplum örgütünden..
    11. Gürcistan’dan gelen misafir..
    12. Adnan Ünverdi Basın Bayramı’nı kutladı
    13. Başkan Ağaoğlu Abdulkadir Ömür’den..
    14. En tehlikeli ülke orası! 6 ayda 17..
    15. Türkiye Petrolleri üst yönetimi..
    16. Sahte içkiye jandarma darbesi
    17. On Birinci Kalkınma Planı Resmi..
    18. JÖH ve PÖH ne zaman alım yapılacak?..
    19. Ayının parçaladığı şahıs toprağa verildi
    20. Trabzonspor'un Avusturya kampı sürüyor
    21. Avşar’ın Basın Bayramı mesajı
    22. KESK zam talebini açıkladı
    23. Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni..
    24. Ardahan’da kamyonet ile otomobil..
    25. Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı
    26. Osmangazi’de çocuklar için yüzme vakti
    27. GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora..
    28. Başkan Gürkan’ın Basın Bayramı mesajı
    29. Ayının parçaladığı talihsiz adam..
    30. Eyüpsultan Meydanı’nda ücretsiz YKS..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi