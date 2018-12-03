EÇADEM yeni binasına taşındı

İSTANBUL (AA) - Engelli çocuk ve ailelerine destek vermek üzere kurulan EÇADEM, İstanbul Yeniköy’deki yeni hizmet binasının açılışını Dünya Engelliler Günü’nde yaptı.



Koç Üniversitesi ve Sarıyer Belediyesi işbirliği ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle kurulan Koç Üniversitesi Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM), Dünya Engelliler Günü olan 3 Aralık’ta, İstanbul Yeniköy’deki yeni hizmet binasını hizmete açtı.



Merkezin açılış töreni Koç Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Semahat Arsel, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, EÇADEM Müdürü Güler Başaran, engelli aileleri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2014 yılında başlatılan söz konusu girişimin “Dünya Engelliler Günü”nde yeni merkezine taşınmasından büyük gurur duyduklarını söyledi.



EÇADEM’in yeni hizmet binasıyla daha nitelikli hizmet verme imkanına kavuşacağını vurgulayan İnan, şunları kaydetti:



“Bugün, Sarıyer Belediyesi’nin kıymetli iş birliğiyle faaliyetlerini sürdürdüğümüz EÇADEM, açıldığında 48 engelli çocuğa hizmet veriyordu. Bağışçıların da maddi katkılarıyla bugüne kadar 98 çocuğun ve 360 aile bireyinin hayatına dokundu. Yaptığı çalışmalar çeşitli ödüllere layık görülen EÇADEM, yeni hizmet binasında daha nitelikli hizmet verme imkanına kavuşmuş olacak. Bu vesileyle, EÇADEM’in kuruluşunda katkısı bulunan tüm kurum ve kuruluşlarla engelli bireylerimiz ve ailelerine en iyi hizmeti vermek için tüm gücüyle çalışan EÇADEM kadrolarına içten teşekkürlerimi sunarım.”



Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise EÇADEM’in oluşmasına katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.



Genç, “Biz, belediye başkanlığının sadece yol yapmak, kaldırım yapmak olmadığını gördük. Yaşam bir bütün ve paylaşınca çok güzel. Bu proje bizler için bir gurur kaynağı.” dedi.





-EÇADEM projesi hakkında





EÇADEM engelli çocukların bilişsel, fiziksel, psikolojik, sosyal gelişiminin desteklenmesinin yanı sıra engelli çocuğa sahip ailelerin yükünün azaltılmasını da amaçlıyor. Bu destekle ebeveynlerin kendilerine ve sahip oldukları diğer aile fertlerine zaman yaratarak, engelli çocuğa sahip ailelerin yaşam kalitesini artırmak için çalışıyor.



2014 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalarla, engelli ailelerinin çocuklarını güvenle teslim edeceği, çocukların kendilerinimutlu hissettikleri bir merkeze dönüşen EÇADEM, yeni tesislerde daha çok çocuğun, günlük ihtiyaçlarının maksimum düzeyde karşıladığı bir ortam oluşturmayı hedefliyor.



Yeniköy’deki binasında verdiği hizmetleri daha da geliştirerek, artırmayı hedefleyen EÇADEM, engelli bireylerin kullanımına uygun olarak tasarlanan yeni merkezde, onların günlük yaşam becerilerini geliştirebilecekleri alanlara olanak sağlarken kendilerini ev ortamında hissedebilmeleri için gerekli ortamı da oluşturdu.



Merkezdeki özel tasarlanmış “sanatsal etkinlikler salonu” ise, ritim, piyano, spor, yoga, drama, dans, bale, arp gibi dersler eşliğinde çocuklara kendilerini sanatla ifade edebilecekleri, rahatlayabilecekleri ve öz güvenlerini artırabilecekleri bir imkân sunuyor.

Ayrıca, anneler için de bir eğitim atölyesi bulunuyor. Anneler bu atölyede gün içerisinde el sanatları derslerine katılabilecek ve onlar için düzenlenen grup terapileri, eğitim seminerlerinden yararlanabilecek.





