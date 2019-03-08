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EBYÜ personeline ’Hizmet İçi Eğitimi’ verildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından üniversite personeline yönelik“Hizmet İçi Eğitimi" programı yapıldı.

08 Mart 2019 Cuma 13:34
EBYÜ personeline ’Hizmet İçi Eğitimi’ verildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından üniversite personeline yönelik“Hizmet İçi Eğitimi" programı yapıldı.


“2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı”kapsamında Üniversite akademik ve idari personeline yönelikTKYS (Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi) ve MYS (Mali Yönetim Sistemi) eğitimi düzenlendi.


Düzenlenen eğitimin ilk basamağı Prof. Dr. Erdoağan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti.Türkiye İç Kontrol Enstitüsü Başkanı Dr. Berkan Kayatarafından verilen eğitime Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet UğurNalcıoğlu, Türkiyeİç Kontrol Enstitüsü Başkan Yardımcısı İlknur Tunç,Üniversitenin tüm akademik ve idari birimlerde görev yapanharcama yetkilileri, fakülteve yüksekokul sekreterleri, şube müdürleri ve birim kalite sorumluları katıldı.Gerçekleşen eğitimde yeni dönemde üniversitelerde etkili yönetim teknikleri(iç Kontrol- kalite Yönetimsistemi-startejikplan )anlatıldı.


Program sonunda Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu, katkılarından dolayıDr. Berkan Kaya’ya hediye takdim etti.


Program kapsamında 13 Mart’ta Üniversitede Starteji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından taşınır kayıt ve yönetim sistemi, kamu personel harcamamaları yönetim sistemi, mali yönetim sistemi eğitimi verilecek.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:34
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