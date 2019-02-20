EBYÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri paintball oynadı

Erzincan’da üniversite öğrencileri paintball oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bölümü öğrencileri akademisyenleri ile birlikte paintball oynadılar. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri Yakup Gülnahar ve Evrem Gülnahar öncülüğünde biraraya gelen öğrenciler eğlenceli bir spor dalı olan paintball oynayarak gönüllerince eğlendiler.

Düzenlenen paintball turnuvası ile ilgili bilgi veren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Yakup Gülnahar amaçlarının eğitimin yanında öğrencileri ile birlikte boş vakitlerini hoşça geçirmek olduğunu söyleyerek " Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrencilerimiz ile birlikte paintball turnuvası gerçekleştirdik. Yaptığımız turnuvaya öğrencilerimizden yoğun bir talep oldu. Çok zevkli müsabakalar yaptık. Öğrencilerimiz bu tür etkinlikler ile hem eğleniyor hem de spor yapıyorlar. Bu faaliyetler öğrencilerimiz üzerinde pozitif enerji sağlıyor. Bundan sonra da öğrencilerimiz ile birlikte çeşitli etkinlikler yapmaya devam edeceğiz." dedi. Paintaball oynayarak eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten öğrenciler ise birbirleriyle kaynaşmaları, eğlenmeleri ve kendilerine özgüven sağlamaları yönünden faydalı bir etkinlik düzenlendiğini söyleyip turnuvayı düzenleyen Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri Yakup Gülnahar ve Evrem Gülnahar’a teşekkür ettiler.