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"Ebyen'deki gerginlik Suudi Arabistan'ın ara buluculuğuna zarar verir"

- Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, Ebyen kentinde gerginliğin tırmandırılmasının, Suudi Arabistan'ın ara buluculuk girişimine zarar vereceğini belirtti

20 Ağustos 2019 Salı 11:05
"Ebyen'deki gerginlik Suudi Arabistan'ın ara buluculuğuna zarar verir"

ADEN (AA) - Yemen Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin, ülkenin güneyindeki Ebyen ilinde gerginliği tırmandırmasının, Suudi Arabistan'ın ara buluculuk çabalarını baltalayacağı uyarısında bulundu.

Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklama, "Kardeş ülke BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin Ebyen ilinde olayları tırmandırmasını reddediyoruz ve bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Hadrami, "Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin Ebyen'de gerginliği tırmandırması, çok takdir ettiğimiz ve Suudi Arabistan'daki kardeşlerimiz tarafından yürütülen ara buluculuk çabalarını baltalayacak ve başarısız kılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'de BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleri, bu sabah Ebyen'de bir polis merkezi ile kentin idari merkezi konumundaki Zencibar'da Özel Güvenlik Kuvvetleri binasını kuşatarak, binaların kendilerine teslim edilmesini istemişti.

- Aden'de fiilen çekilme başlamıştı

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu sözcüsü Turki el-Maliki daha önce yaptığı açıklamada, Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin Aden'deki hükümet binalarından fiilen çekilmeye başladığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri cumartesi günü "geri çekilme ve ateşkes" çağrıları üzerine Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin Aden'de ele geçirdiği yerlerden çekilmeye başladığını bildirmişti.

Ancak BAE destekli Güney Geçiş Konseyi ise aynı gün içinde yaptığı açıklamada geri çekilmenin kışlalar ve önemli stratejik noktalardan değil, sadece kamu hizmet binalarından olduğunu duyurmuştu.

Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:05
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