Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey'in eşi hayatını kaybetti
Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı merhum Ebülfez Elçibey'in uzun süredir kanser tedavisi gören eşi Halime Aliyeva, hayatını kaybetti.14 Haziran 2019 Cuma 22:02
Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı merhum Ebülfez Elçibey'in eşi Halime Aliyeva vefat etti.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir süredir İstanbul'da kanser tedavisi gören 66 yaşındaki Aliyeva, bugün hayatını kaybetti.
Aliyeva'nın cenazesi, bu akşam saatlerinde önce Bakü'ye, ardından da Nahçıvan'ın Keleki köyüne götürülecek.
Aliyeva için doğduğu Keleki'de yarın cenaze töreni düzenlenecek.
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