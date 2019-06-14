Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey'in eşi hayatını kaybetti Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı merhum Ebülfez Elçibey'in uzun süredir kanser tedavisi gören eşi Halime Aliyeva, hayatını kaybetti.

Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı merhum Ebülfez Elçibey'in eşi Halime Aliyeva vefat etti. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir süredir İstanbul'da kanser tedavisi gören 66 yaşındaki Aliyeva, bugün hayatını kaybetti. Aliyeva'nın cenazesi, bu akşam saatlerinde önce Bakü'ye, ardından da Nahçıvan'ın Keleki köyüne götürülecek. Aliyeva için doğduğu Keleki'de yarın cenaze töreni düzenlenecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.