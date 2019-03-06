Ebubekir Taşyürek’den Kartal Spor’a müjde

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’daki gençlerle buluştu. Sizlere söz veriyorum ki mazbatayı aldığımız takdirde Kartal Spor’un tesisini yeniden inşa edeceğiz ve BAL liginden yükselmesinde yardımcı olacağız. Kültür merkezi ve kütüphane yapımının da sözünü veriyorum. Bunları gerçekleştireceğimi göreceksiniz” dedi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’da gençlerle buluştu. Gençlere hitaben "Bu soğuk havayı yürekleriniz ile sıcak tutan kardeşlerim, bilmenizi isterim ki mazbatayı aldıktan sonra ben sadece Kartal Belediye Başkanı olmayacağım. Her zaman sizlerin Ebubekir ağabeyi olarak yanınızda olacağım” dedi.

“Birlikte yarınlarımızı inşa edeceğiz”

Kartal’da sadece spor ve ticaret değil, eğitim faaliyetlerinde de bulunacağız. Birlikte yarınlarımızı inşa edeceğiz. Burada bu soğuk havada sizleri fazla bekletip hasta olmanızı istemiyorum. İnşallah 2 Mart’ta planladığımız toplantıya sizleri davet ediyorum. Plan ve projelerimizi anlatacağız" dedi.

İşsizlik ve madde bağımlı arttı

Ebubekir Taşyürek’in ardından söz alan gençler, Kartal Spor’un yıkılan stadının inşasını ve Kartal Spor’un Bölgesel Amatör Ligi’nden (BAL) yükselmesini istiyoruz. Lise, üniversite sınavları ve sonrası ile ilgili sınavlara çalışmak için uygun çalışma yerleri, kültür merkezleri, kütüphane istiyoruz. İşsizlik için; iş, istihdamı istiyoruz. Madde bağımlılığına karşı mücadelede gençlere destek olmanızı istiyoruz” diye konuştu.

Kartal Spor’a müjde

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, gençlerden gelen istekler üzerine şunları söyledi: “Genç kardeşlerim, aslında tanıtım toplantısına kadar projeler hakkında bilgi vermek istemiyorduk ama sizlerin hatırına bir şeyler söyleyebilirim. Sizlere söz veriyorum ki mazbatayı aldığımız takdirde Kartal Spor’un tesisini yeniden inşa edeceğiz ve BAL liginden yükselmesinde yardımcı olacağız. Kültür merkezi ve kütüphane yapımının da sözünü veriyorum. Bunları gerçekleştireceğimi göreceksiniz. Söz veriyorum" dedi.