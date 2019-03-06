0553 313 94 23

Ebubekir Taşyürek’den Kartal Spor’a müjde

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’da gençlerle buluştu.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:39
Ebubekir Taşyürek’den Kartal Spor’a müjde

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’daki gençlerle buluştu. Sizlere söz veriyorum ki mazbatayı aldığımız takdirde Kartal Spor’un tesisini yeniden inşa edeceğiz ve BAL liginden yükselmesinde yardımcı olacağız. Kültür merkezi ve kütüphane yapımının da sözünü veriyorum. Bunları gerçekleştireceğimi göreceksiniz” dedi.

 

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’da gençlerle buluştu. Gençlere hitaben "Bu soğuk havayı yürekleriniz ile sıcak tutan kardeşlerim, bilmenizi isterim ki mazbatayı aldıktan sonra ben sadece Kartal Belediye Başkanı olmayacağım. Her zaman sizlerin Ebubekir ağabeyi olarak yanınızda olacağım” dedi.

 

“Birlikte yarınlarımızı inşa edeceğiz”

 

Kartal’da sadece spor ve ticaret değil, eğitim faaliyetlerinde de bulunacağız. Birlikte yarınlarımızı inşa edeceğiz. Burada bu soğuk havada sizleri fazla bekletip hasta olmanızı istemiyorum. İnşallah 2 Mart’ta planladığımız toplantıya sizleri davet ediyorum. Plan ve projelerimizi anlatacağız" dedi.

 

İşsizlik ve madde bağımlı arttı

 

Ebubekir Taşyürek’in ardından söz alan gençler, Kartal Spor’un yıkılan stadının inşasını ve Kartal Spor’un Bölgesel Amatör Ligi’nden (BAL) yükselmesini istiyoruz. Lise, üniversite sınavları ve sonrası ile ilgili sınavlara çalışmak için uygun çalışma yerleri, kültür merkezleri, kütüphane istiyoruz. İşsizlik için; iş, istihdamı istiyoruz. Madde bağımlılığına karşı mücadelede gençlere destek olmanızı istiyoruz” diye konuştu.

 

Kartal Spor’a müjde

 

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, gençlerden gelen istekler üzerine şunları söyledi: “Genç kardeşlerim, aslında tanıtım toplantısına kadar projeler hakkında bilgi vermek istemiyorduk ama sizlerin hatırına bir şeyler söyleyebilirim. Sizlere söz veriyorum ki mazbatayı aldığımız takdirde Kartal Spor’un tesisini yeniden inşa edeceğiz ve BAL liginden yükselmesinde yardımcı olacağız. Kültür merkezi ve kütüphane yapımının da sözünü veriyorum. Bunları gerçekleştireceğimi göreceksiniz. Söz veriyorum" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 09:39
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmamoğlu’nun projesi çalıntı çıktı!
    1. İmamoğlu’nun projesi çalıntı çıktı!
    2. Akhisarlı güreşçi Ali Cengiz Avrupa..
    3. Başakşehir’de dehşet anları kamerada
    4. TİKA ve TRT’den Balkan medya..
    5. Türkiye’de en çok müzik ve dizi..
    6. Bursa Milletvekili Kılıç:
    7. Esnaftan yaban hayvanları için et..
    8. HIV’de kök hücre umudu
    9. Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e konuk..
    10. İçişleri Bakanı Soylu: "(HDP) Beraber..
    11. Fuat Çapa, "Ligin ikinci yarısının çok..
    12. Başkan Kayda: “Salihli’nin geleceği..
    13. Gönüllerin Belediyesi Kocasinan’da..
    14. "Birlik ve beraberliğimizi bu mübarek..
    15. GAPFOOD ve GAPTARIM Fuarı
    16. "İran'da 19 milyon fakir var"
    17. Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü..
    18. Kilis’te Yeşilay Haftası kutlamaları
    19. Çeşme Belediyesi’nin meclis üyeleri..
    20. Kahtalı öğrenciler bilimsel ve gözlem..
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!