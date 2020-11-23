Ebubekir Taşyürek kimdir nerelidir? AK Parti Kartal ilçe başkanı

Ebubekir Taşyürek, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Kartal Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti. AK Parti İstanbul kongresi için Kartal ilçe başkan adayı Ebubekir Taşyürek gösterildi. Peki Ebubekir Taşyürek kimdir, nerelidir?

Ebubekir Taşyürek kimdir?

Ebubekir Taşyürek 1960 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Taşyürek, şehrin hatırı sayılır esnaflarından berber Muhsin Usta ve ev hanımı Perihan Hanımın ikisi erkek, ikisi kız dört evladından ikincisidir. İlk, orta, lise ve üniversite öğrenimini Erzurum'da Üniversiteyi Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. İstanbul Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalının Yönetim Bilim Dalında Yüksek Lisans Programına katıldı. Askerlik görevini yedek subay olarak Ankara Polatlı ve Tekirdağ Çorlu'da tamamlayan ve 1984 yılından bu yana İstanbul'da ikamet eden Taşyürek, ikisi erkek biri kız olmak üzere üç çocuk babasıdır.

AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeliği, İstanbul İl Başkan Yardımcılığı (2007–2008) 1.Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nin Başkanlığı (2011) görevlerini üstlendi. 2009 Mart yerel seçimlerde Belediye Meclis Üyesi seçilen Taşyürek, 2009 yılından beri İBB Meclisi Plan Bütçe Komisyonu ve Denetim Komisyonu Başkanlıkları görevlerini 2014 Mart dönemine kadar yürüttü.