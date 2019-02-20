Ebubekir Taşyürek Kartal’da mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi

Seçim çalışmalarına Atalar Mahallesi gezisi ile devam eden AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, seçim gezileri kapsamında Atalar Mahallesi’ni ziyaret etti. Kartal’ın mevcut durumu hakkında bilgi verdikten sonra yerel yönetimler anlamında tecrübeli olduğunu ve Kartal’a hak ettiği belediyecilik hizmetlerini getirmek istediğini belirtti. Taşyürek, vatandaşlardan kendisine 31 Mart yerel seçimlerinde destek olmalarını istedi. Ebubekir Taşyürek, mahalledeki Atalar Taksi durağını ziyareti ile başladı. Taksi durağı sorumlusu Abdulkadir Ardıç ve taksiciler ile sohbeti etti. Taksicilerin Kartal’daki hatlar ve yollar ile ilgili ulaşım sıkıntılarını dinleyen Taşyürek, istek ve şikayetleri not aldı. Belediye başkanlığı seçimlerinden zaferle ayrıldığında bu sorunları çözüme kavuşturacağının sözünü verdi.

Esnafın sorunlarını dinledi

Ebubekir Taşyürek, daha sonra Atalar mahallesi esnaflarını ziyaret etti. Esnaflarla mahalle sorunları hakkında konuşan Taşyürek, 31 Mart yerel seçimlerinde desteklerini istedi. Sonrasında ise esnaf gezilerine başladı. Taşyürek, kuaförden, eczaneye, mobilya mağazalarından restoranlara kadar birçok esnafı ziyaret etti. AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, inşaat çalışmaları yapmakta olan işçilerle de sohbet etti, Atalar Merkez Camii ve Derneğini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında cami dernek üyeleri ve cami cemaati ile sohbet etti.