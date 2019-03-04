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Ebubekir Taşyürek: "Kartal’da gençlere kurs ve iş olanağı sunulmalı"

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartak’daki gençler için kurs ve iş olanakları sağlayacak projeler üreteceklerini söyledi.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:41
Ebubekir Taşyürek: "Kartal’da gençlere kurs ve iş olanağı sunulmalı"

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartak’daki gençler için kurs ve iş olanakları sağlayacak projeler üreteceklerini söyledi.


AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, seçim programına Hikmet İlim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek devam etti. Taşyürek, Dernek Başkanı Ahmet Yeter ve dernek üyeleri ile görüştü. Projeleri hakkında bilgi verdi. Üyelerin Kartal’a ilişkin genel soru ve sorunlarını dinleyen AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, ilçenin gençlerine ekonomik anlamda sahip çıkacaklarını, kurslar ve olanaklar sağlayacaklarını, iş bulmayla ilgili sorunların önüne geçecek projeler üreteceklerini söyledi.


“Amaç Kartal’ın hak ettiği belediyecilik hizmetine kavuşması”


Taşyürek, bu görüşmenin ardından Güneydoğulu İş Adamları Derneği’ni ziyaret etti. Kartal’a ilişkin genel sorunlarını dinleyen AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, sözlerine “Değerli Kartallı kardeşlerim sizlerin de malumu önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Bu seçimlerde amacımız öncelikle Kartal’ın hak ettiği belediyecilik hizmetine kavuşmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakını bu önümüzdeki yerel seçimlerde de sürdürme kararı almıştır. Bendeniz AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartalımızın Cumhur İttifakı adayı olarak huzurunuzda bulunmaktayım” diyerek başladı.


“Kartal halkına hak ettiği hizmeti sunmak için başkanlığına talibiz”


AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyüreki yaptığı açıklamada “Bilmenizi isteriz ki bizler sadece ve sadece Kartal ilçemize ve halkına hak ettiği belediyecilik hizmetini sunmak için belediye başkanlığına talibiz. Tarihi eskilere uzanan bu ilçemizdeki Dragos çayı, İstanbul’un fethinden önce Bizans ile sınırımızdır ve Orhantepe Mevkisi de ismini Osmanlı Devleti ikinci padişahı Orhan Gazi’den almaktadır. İşte böylesi Kartal ilçemize hak ettiği belediyecilik hizmeti sunmak üzere belediye başkanlığına talibiz. 50’ye yakın ülkeye gitmiş ve birbirinden farklı il, ilçe gezmiş ve belediyecilik hizmetleri araştırması yapmış biriyim. Yerel yönetim alanında oldukça tecrübe ve deneyim sahibi birisiyim. 31 Mart yerel seçimlerinde ilçemize belediyecilik hizmeti sunmak üzere sizlerden destek talep ediyorum.” dedi.


Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü’nü ziyaret eden AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, avcılık konusunda dernek üyeleri ile sohbet ettikten sonra günlük programını tamamladı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:41
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